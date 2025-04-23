Головне за середу, 23 квітня: авіаудар по Слов'янську, майже 125 боєзіткнень, підсумки зустрічі у Лондоні

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 23 квітня на фронті відбулося 124 боєзіткнення.

Кожне третє боєзіткнення – на Покровському напрямку (43).

Активні бойові дії точились і на Курському (23), Лиманському (20) та Торецькому (25) напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 23 квітня – в новині.

16-22 квітня на півдні Донецької області противник суттєво зменшив кількість штурмових дій. Відбулося 106 атак проти 158 минулого тижня, повідомляє пресслужба тактичної групи “Вугледар”.

“Частково це пов’язано з нещодавнім “путінським перемир’ям”. Але основна причина – накопичення особового складу та техніки окупантів неподалік лінії бойового зіткнення. На півдні Донеччини активно триває підготовка до великого наступу з метою виходу до 9 травня на адміністративний кордон Дніпропетровської та Донецької областей”, - розповів речник тактичної групи «Вугледар», підполковник Олексій Бєльський.

За його словами, противник тричі збільшив кількість розвідувальних польотів БПлА типу “Орлан 10»”, “Суперкам” та “Zala»” над українськими позиціями. У 2,5 раза збільшив кількість обстрілів із артилерії та використання керованих авіабомб.

Більше інформації – в новині.

Російські військові завдали авіаудару по Слов'янську у Донецькій області. 72-річний цивільний помер у лікарні через важкі травми.

Ворог скинув ФАБи на вулицях Александрова та Хортицька.

Руйнувань і пошкоджень зазнали приватні оселі.

Також ще 3 авіабомби росіяни скинули на Чернігівку Добропільської громади — там поранено людину, пошкоджено 7 будинків.

Перший віцепрем'єр-міністр – міністерка економіки України Юлія Свириденко заявила, що Україна готова вести переговори, але не здаватися.

“Під час сьогоднішньої зустрічі делегації України з партнерами в Лондоні ми підтверджуємо принципову позицію: Україна готова вести переговори, але не здаватися. Не буде жодної угоди, яка дасть Росії міцніші основи, необхідні для перегрупування та повернення з більшим насильством”, – написала Свириденко у соцмережі Х.

“Наш народ не прийме заморожений конфлікт, замаскований під мир. Ми ніколи не визнаємо окупацію Криму. І якщо членство в НАТО не буде надано, Україна потребуватиме обов’язкових гарантій безпеки – достатньо сильних, щоб стримати майбутню агресію, і достатньо чітких, щоб забезпечити тривалий мир”, – наголосила міністерка.

Докладніше – в новині.

Сьогодні у Лондоні, в резиденції міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Ламмі, відбулася зустріч представників України, Великої Британії, Німеччини та Франції для обговорення кроків із досягнення справедливого та стійкого миру в Україні. Це було продовженням переговорів, що відбулися в Парижі раніше, повідомили в Офісі президента.

З українського боку в зустрічі взяли участь міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров і керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак. З боку країн-учасниць коаліції охочих: радник з питань національної безпеки Прем’єр-міністра Великої Британії Джонатан Пауелл, дипломатичний радник Президента Франції Еммануель Бонн і радник канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики та безпеки Єнс Пльотнер.

Про жодного представника США у повідомленні не згадали. Раніше стало відомо, що від поїздки до Лондона відмовилися держсекретар Марко Рубіо та спецпредставник Стів Віткофф. Водночас про відмову спецпредставника Кіта Келлога не повідомляли.

Подробиці – в новині.

Сьогодні, 23 квітня, дрони атакували особливу економічну зону “Алабуга” в Татарстані, де росіяни виробляють шахеди.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. “Алабуга в Татарстані, де росіяни виробляють шахеди/герані та різні обманки, де вони наростили виробництво, дещо гучно, і дещо місцями вдало”, – написав Коваленко.

Відстань від Алабуги до кордонів України становить понад 1200 км.

Президент США Дональд Трамп звинуватив українського колегу Володимира Зеленського в тому, що той «шкодить мирним переговорам із Росією» через відмову визнати окупацію Криму.

"Крим було втрачено ще багато років тому – за президенства Барака Обами – і це навіть не є предметом для обговорення", - написав Трамп у своїй соцмережі.

«Йому нема чим пишатися! Ситуація для України критична — він може або обрати мир, або воювати ще три роки, перш ніж втратить усю країну. Я не маю нічого спільного з Росією, але маю велике бажання зупинити загибель у середньому п’яти тисяч російських і українських солдатів щотижня, які вмирають абсолютно без сенсу... Ми дуже близькі до угоди, але людині, в якої «немає жодних козирів», пора нарешті зробити те, що треба», - заявив Трамп.

Жодних звинувачень у бік Росії, яка останніми днями посилила обстріли і вбила багато мирних українців, від Трампа не прозвучало.

24 квітня відбудеться спеціальне засідання ОБСЄ.

Як повідомив представник України при ОБСЄ та інших міжнародних організаціях у Відні Юрій Вітренко, це засідання скликають на вимогу України.

«Пошук шляхів миру працюватиме лише в поєднанні з тиском на державу-агресора. На кожному міжнародному майданчику. У відповідь на триваючий російський терор проти життя, на вимогу України завтра відбудеться спеціальне засідання ОБСЄ», - написав Вітренко на своїй фейсбук-сторінці.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!