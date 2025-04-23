Свириденко: Україна готова вести переговори, але не здаватися. Ми ніколи не визнаємо окупацію Криму

Перша віцепрем'єр-міністерка заявила, що не буде жодної угоди, яка дасть Росії необхідні основи для повернення з більшим насильством. Крім того, якщо членство в НАТО не буде надано, Україна потребуватиме обов’язкових гарантій безпеки.

Перший віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко заявила, що Україна готова вести переговори, але не здаватися.

Про це вона написала у соцмережі Х.

“Під час сьогоднішньої зустрічі делегації України з партнерами в Лондоні ми підтверджуємо принципову позицію: Україна готова вести переговори, але не здаватися. Не буде жодної угоди, яка дасть Росії міцніші основи, необхідні для перегрупування та повернення з більшим насильством”, – заявила Свириденко.

Вона зазначила, що повне припинення вогню – на суші, у повітрі та на морі – є необхідним першим кроком. Якщо Росія вибере обмежену паузу, Україна відповість тим же.

“Наш народ не прийме заморожений конфлікт, замаскований під мир. Ми ніколи не визнаємо окупацію Криму. І якщо членство в НАТО не буде надано, Україна потребуватиме обов’язкових гарантій безпеки – достатньо сильних, щоб стримати майбутню агресію, і достатньо чітких, щоб забезпечити тривалий мир”, – наголосила міністерка.