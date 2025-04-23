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Свириденко: Україна готова вести переговори, але не здаватися. Ми ніколи не визнаємо окупацію Криму

Перша віцепрем'єр-міністерка заявила, що не буде жодної угоди, яка дасть Росії необхідні основи для повернення з більшим насильством. Крім того, якщо членство в НАТО не буде надано, Україна потребуватиме обов’язкових гарантій безпеки.

Свириденко: Україна готова вести переговори, але не здаватися. Ми ніколи не визнаємо окупацію Криму
Юлія Свириденко, перший віцепрем'єр-міністр — міністр економіки України
Фото: Олег Переверзев

Перший віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко заявила, що Україна готова вести переговори, але не здаватися. 

Про це вона написала у соцмережі Х. 

“Під час сьогоднішньої зустрічі делегації України з партнерами в Лондоні ми підтверджуємо принципову позицію: Україна готова вести переговори, але не здаватися. Не буде жодної угоди, яка дасть Росії міцніші основи, необхідні для перегрупування та повернення з більшим насильством”, – заявила Свириденко. 

Вона зазначила, що повне припинення вогню – на суші, у повітрі та на морі – є необхідним першим кроком. Якщо Росія вибере обмежену паузу, Україна відповість тим же.

Наш народ не прийме заморожений конфлікт, замаскований під мир. Ми ніколи не визнаємо окупацію Криму. І якщо членство в НАТО не буде надано, Україна потребуватиме обов’язкових гарантій безпеки – достатньо сильних, щоб стримати майбутню агресію, і достатньо чітких, щоб забезпечити тривалий мир”, – наголосила міністерка.

  • Сьогодні у Лондоні почалася зустріч міністрів оборони і закордонних справ України та Британії. Раніше була запланована зустріч міністрів закордонних справ України, Німеччини, Франції, Великої Британії і держсекретаря США, але її скасували через відсутність Марко Рубіо. CNN пов'язує відсутність Рубіо з відмовою України визнавати Крим Росією
  • Після скасування переговорів на рівні міністрів закордонних справ у Лондоні, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон зробив “дуже чітку пропозицію” Росії та Україні щодо шляху просування до мирної угоди, додавши, що “настав час для них або сказати «так», або для Сполучених Штатів відійти від цього процесу”. “Має відбутися певний територіальний обмін”, ‒ сказав Венс, додавши, що хоча кордон може не закінчитися такими ж лініями фронту, як зараз, обидві сторони повинні “скласти зброю, заморозити «це» і продовжити справжнє будівництво кращої Росії та кращої України”.
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