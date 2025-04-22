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Єврокомісія вважає, що Україна проходить скринінг для вступу до ЄС з безпрецедентною швидкістю

У ЄК зазначили, що наша держава виконала всі умови для відкриття першого кластеру перемовин — «Основи».

Єврокомісія вважає, що Україна проходить скринінг для вступу до ЄС з безпрецедентною швидкістю
прапори України і ЄС
Фото: EPA/UPG

Процес перевірки відповідності українського законодавства праву ЄС у межах переговорів про вступ триває з безпрецедентною швидкістю. 

Про це повідомив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє, передає «Європейська правда».

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За словами Мерсьє, розширення Євросоюзу залишається одним із пріоритетів Єврокомісії, а Україна демонструє стабільний прогрес на шляху до членства.

«Ми розпочали переговори з Україною в червні 2024 року. Україна демонструє стабільний прогрес на шляху до членства в ЄС. Наразі ми перебуваємо в процесі проведення двостороннього скринінгу за різними тематичними кластерами права ЄС», — зазначив речник.

Мерсьє наголосив, що у випадку з Україною застосували пришвидшену процедуру.

«Скринінг відбувається з безпрецедентною швидкістю. Це стало можливим завдяки тісній співпраці експертів Єврокомісії з українськими партнерами, аби забезпечити максимально ефективне проходження цього етапу», — пояснив речник і додав, що цей етап триватиме до осені.

Мерсьє також підтвердив, що Україна виконала всі умови для відкриття першого кластеру перемовин — «Основи», однак для цього необхідна згода усіх 27 держав-членів ЄС.

«Україна виконала всі умови для відкриття першого кластера – так званого кластера "Основи". Але, як ви правильно зауважили, це потребує згоди всіх держав-членів», — сказав речник Єврокомісії.

  • Цього місяця Денис Шмигаль заявив, що Україна виконала 81% своїх зобовʼязань за Угодою про асоціацію з Євросоюзом.
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