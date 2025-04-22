Єврокомісія вважає, що Україна проходить скринінг для вступу до ЄС з безпрецедентною швидкістю

У ЄК зазначили, що наша держава виконала всі умови для відкриття першого кластеру перемовин — «Основи».

Процес перевірки відповідності українського законодавства праву ЄС у межах переговорів про вступ триває з безпрецедентною швидкістю.

Про це повідомив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє, передає «Європейська правда».

За словами Мерсьє, розширення Євросоюзу залишається одним із пріоритетів Єврокомісії, а Україна демонструє стабільний прогрес на шляху до членства.

«Ми розпочали переговори з Україною в червні 2024 року. Україна демонструє стабільний прогрес на шляху до членства в ЄС. Наразі ми перебуваємо в процесі проведення двостороннього скринінгу за різними тематичними кластерами права ЄС», — зазначив речник.

Мерсьє наголосив, що у випадку з Україною застосували пришвидшену процедуру.

«Скринінг відбувається з безпрецедентною швидкістю. Це стало можливим завдяки тісній співпраці експертів Єврокомісії з українськими партнерами, аби забезпечити максимально ефективне проходження цього етапу», — пояснив речник і додав, що цей етап триватиме до осені.

Мерсьє також підтвердив, що Україна виконала всі умови для відкриття першого кластеру перемовин — «Основи», однак для цього необхідна згода усіх 27 держав-членів ЄС.

«Україна виконала всі умови для відкриття першого кластера – так званого кластера "Основи". Але, як ви правильно зауважили, це потребує згоди всіх держав-членів», — сказав речник Єврокомісії.