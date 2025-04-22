Єврокомісія вважає, що Україна проходить скринінг для вступу до ЄС з безпрецедентною швидкістю

Процес перевірки відповідності українського законодавства праву ЄС у межах переговорів про вступ триває з безпрецедентною швидкістю.
Про це повідомив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє, передає «Європейська правда».
За словами Мерсьє, розширення Євросоюзу залишається одним із пріоритетів Єврокомісії, а Україна демонструє стабільний прогрес на шляху до членства.
«Ми розпочали переговори з Україною в червні 2024 року. Україна демонструє стабільний прогрес на шляху до членства в ЄС. Наразі ми перебуваємо в процесі проведення двостороннього скринінгу за різними тематичними кластерами права ЄС», — зазначив речник.
Мерсьє наголосив, що у випадку з Україною застосували пришвидшену процедуру.
«Скринінг відбувається з безпрецедентною швидкістю. Це стало можливим завдяки тісній співпраці експертів Єврокомісії з українськими партнерами, аби забезпечити максимально ефективне проходження цього етапу», — пояснив речник і додав, що цей етап триватиме до осені.
Мерсьє також підтвердив, що Україна виконала всі умови для відкриття першого кластеру перемовин — «Основи», однак для цього необхідна згода усіх 27 держав-членів ЄС.
«Україна виконала всі умови для відкриття першого кластера – так званого кластера "Основи". Але, як ви правильно зауважили, це потребує згоди всіх держав-членів», — сказав речник Єврокомісії.
- Цього місяця Денис Шмигаль заявив, що Україна виконала 81% своїх зобовʼязань за Угодою про асоціацію з Євросоюзом.