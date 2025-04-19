NYP: наступного тижня в Лондоні можуть узгодити умови повного припинення вогню (доповнено)

Щоб підштовхнути Росію до столу переговорів, спецпредставник президента Трампа Стів Віткофф може запропонувати Москві «морквину» у вигляді пом’якшення санкцій і розмороження арештованих активів, стверджує видання.

Міністр оборони Рустем Умєров повідомив американським посадовцям, що Київ "на 90%" підтримує мирну ініціативу Трампа, представлену в Парижі цього тижня держсекретарем Марко Рубіо та двома спеціальними представниками, пише видання New York Post.

Доповнено. Втім, як повідомляє Sky News, Міністерство оборони України спростувало повідомлення про те, що Київ «на 90% погоджується» з концепцією миру Дональда Трампа. Відомство заявило, що воно «не приймає політичних рішень» і тому не могло робити жодних «оцінок у відсотках». “У нас є кілька принципових позицій: ми підтримали пропозицію США про повне припинення вогню ще 11 березня, а Росія не підтримала пропозицію США про припинення вогню і продовжує щоденні удари по українських містах та інфраструктурі. За цих умов незрозуміло, як хтось міг обговорювати або вимірювати у «відсотках» прогрес будь-якого діалогу. Наше ключове питання полягає в тому, як забезпечити роботу пропозиції про припинення вогню та надійний моніторинг. Ми продовжуємо конструктивний діалог з нашими американськими партнерами та повністю віддані припиненню цієї війни", – заявило Міноборони України.

Питання зараз полягає в тому, чи приєднається до цих зусиль Москва, яка зриває спроби Трампа досягти повного припинення вогню та мирної угоди.

«Наступного тижня в Лондоні ми хочемо прийняти рішення щодо повного та всеосяжного припинення вогню», – цитує видання неназваного чиновника. «Намір полягає в тому, щоб провести [обговорення] з росіянами, а потім сказати: «Добре, це ваша найкраща і остаточна пропозиція», щоб з’ясувати, на чому знаходяться обидві сторони.

«І як тільки ми це зрозуміємо, тоді будуть визначені наступні кроки», – додали вони, наполягаючи на тому, що Трамп готовий піти з перемовин, якщо угоди не буде досягнуто, поклавши відповідальність за конфлікт на європейських союзників Америки.

«Я думаю, що вони частково занепокоєні питанням території… просто тим, що вони називають «де-юре» і «де-факто», – сказав представник адміністрації. "Де-факто" означає, що ми визнаємо, що росіяни окупували цю землю, але ми не кажемо, що [Україна] відмовиться від неї назавжди. "Де-юре" означає, що ми визнаємо, що [росіяни] захопили цю землю, і ми більше ніколи її не побачимо".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його країна ніколи не визнає, що окуповані Росією території належать Москві.

Однак Зеленський сигналізував про готовність заморозити бойові дії за нинішньою лінією, згідно з якою Росія окупувала близько 20% території України.

Щоб підштовхнути Росію до столу переговорів, спеціальний представник президента Трампа Стів Віткофф може запропонувати Москві «морквину» у вигляді пом’якшення санкцій – і, можливо, розморожування арештованих активів, сказав високопоставлений чиновник.

Але експерти кажуть, що це суперечило б попереднім погрозам Трампа посилити фінансовий тиск на Москву.