ЗМІ: Заяви Трампа про вихід з перемовин спрямовані на Україну

Видання Axios стверджує, що низка заяв державного секретаря США Марко Рубіо та президента Дональда Трампа щодо можливого "виходу" Сполучених Штатів з переговорного процесу щодо урегулювання війни в Україні спрямовані на українську владу.
Європейські дипломати, що поспілкувалися з журналістами, переконані, що у Вашингтоні намагаються чинити тиск саме на Київ, а не на Москву. Під "виходом" США з перемовин, ймовірно, мається на увазі одночасне припинення військової допомоги Україні. Натомість використовувати економічні важелі впливу на Кремль у Білому домі досі не хочуть.
Таку ж версію подій виданню підтвердило джерело, близьке до українського уряду.
Згортання дипломатичної участі США, як вважають у Європі, не має сильно турбувати російську владу. Про це свідчить небажання Кремля погоджуватися на бодай тимчасове припинення вогню та постійні спроби висувати вимоги щодо потенційної мирної угоди.
- У Держдепартаменті США переконані, що ані Росія, ані Україна не здатні завершити війну зусиллями на полі бою.