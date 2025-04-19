ЗМІ: Заяви Трампа про вихід з перемовин спрямовані на Україну

Білий дім все ще не хоче застосовувати важелі тиску проти Москви.

Видання Axios стверджує, що низка заяв державного секретаря США Марко Рубіо та президента Дональда Трампа щодо можливого "виходу" Сполучених Штатів з переговорного процесу щодо урегулювання війни в Україні спрямовані на українську владу.

Європейські дипломати, що поспілкувалися з журналістами, переконані, що у Вашингтоні намагаються чинити тиск саме на Київ, а не на Москву. Під "виходом" США з перемовин, ймовірно, мається на увазі одночасне припинення військової допомоги Україні. Натомість використовувати економічні важелі впливу на Кремль у Білому домі досі не хочуть.

Таку ж версію подій виданню підтвердило джерело, близьке до українського уряду.

Згортання дипломатичної участі США, як вважають у Європі, не має сильно турбувати російську владу. Про це свідчить небажання Кремля погоджуватися на бодай тимчасове припинення вогню та постійні спроби висувати вимоги щодо потенційної мирної угоди.