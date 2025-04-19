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ЗМІ: Заяви Трампа про вихід з перемовин спрямовані на Україну

Білий дім все ще не хоче застосовувати важелі тиску проти Москви.

ЗМІ: Заяви Трампа про вихід з перемовин спрямовані на Україну
Фото: pravda.com.ua

Видання Axios стверджує, що низка заяв державного секретаря США Марко Рубіо та президента Дональда Трампа щодо можливого "виходу" Сполучених Штатів з переговорного процесу щодо урегулювання війни в Україні спрямовані на українську владу.

Європейські дипломати, що поспілкувалися з журналістами, переконані, що у Вашингтоні намагаються чинити тиск саме на Київ, а не на Москву. Під "виходом" США з перемовин, ймовірно, мається на увазі одночасне припинення військової допомоги Україні. Натомість використовувати економічні важелі впливу на Кремль у Білому домі досі не хочуть.

Таку ж версію подій виданню підтвердило джерело, близьке до українського уряду. 

Згортання дипломатичної участі США, як вважають у Європі, не має сильно турбувати російську владу. Про це свідчить небажання Кремля погоджуватися на бодай тимчасове припинення вогню та постійні спроби висувати вимоги щодо потенційної мирної угоди.

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