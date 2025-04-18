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Генштаб: на Покровському напрямку та на Курщині відбулось понад половина боєзіткнень з початку доби

На Покровському напрямку відбулось 46 боєзіткнень, на Курщині ще 22.

Генштаб: на Покровському напрямку та на Курщині відбулось понад половина боєзіткнень з початку доби
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Станом на 22:00 18 квітня відбулося 124 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Російські загарбники завдали чотирьох ракетних та 75 авіаційних ударів, застосувавши дев’ять ракет та 124 КАБ. Крім цього, залучили для ураження 1014 дронів-камікадзе та здійснили понад 4400 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку ворог тричі атакував позиції наших захисників в районі Вовчанська та в бік Малої Шапківки.

На Куп’янському напрямку ворог проводив дев’ять наступальних дій поблизу Загризового, Петропавлівки та в бік Піщаного і Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 12 штурмів позицій поблизу населених пунктів Греківка, Надія, Нове, Новомихайлівка, Колодязі, Ямполівка, Торське. Ще чотири боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку ворог двічі атакував в районах Спірного та Верхньокам’янського, один бій досі триває.

З початку доби на Краматорському напрямку ворог чотири рази атакував у районі Часового Яру, західніше Андріївки та в бік Ступочок і Білої Гори.

На Торецькому напрямку сьогодні відбулося 21 боєзіткнення. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів у районах Торецька, Диліївки, Леонідівки, Озарянівки, Дачного, Кримського та Дружби, в даний час ще тривають сім боєзіткнень.

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На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 46 разів атакував у районах населених пунктів Тарасівка, Новоторецьке, Єлизаветівка, Лисівка, Успенівка, Новоолександрівка, Богданівка, Суха Балка, Стара Миколаївка, Звірове, Удачне, Андріївка та в напрямках Олександрополя і Миролюбівки. Наші захисники відбили 38 штурмів, ще вісім боєзіткнень продовжуються до цього часу.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 252 окупанти, з яких 124 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили танк, бойову броньовану машину, 12 одиниць автомобільної техніки, 23 мотоцикли, п’ять пунктів управління БпЛА, міномет, два засоби РЕБ, засіб супутникового зв’язку, дев’ять БпЛА; також пошкодили самохідну артилерійську установку, танк, дві гармати, дві одиниці автомобільної техніки та три мотоцикли.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили сім атак загарбників у районах Костянтинополя, Веселого, Вільного Поля та в напрямку Одрадного, ще одна атака триває. Авіаударів зазнали Зелене Поле, Мирне та Новопіль.

На Гуляйпільському напрямку ворожа авіація завдала ударів некерованими авіаційними ракетами по Гуляйполю та Малинівці.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбивали три атаки противника в районі Щербаків, Степового та в напрямку Малої Токмачки, один бій ще триває. Під авіаударами опинилися Новоданилівка, Магдалинівка та Степногірськ.

На Придніпровському напрямку країна-терорист завдала авіаудару по Миколаївці.

На Курщині відбулося 22 боєзіткнення з російськими загарбниками, до цього часу триває один бій. Ворог завдав 16 авіаційних ударів, скинув 28 керованих бомб, здійснив 286 артилерійських обстрілів, зокрема шість із реактивних систем залпового вогню.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках активних наступальних дій ворога не зафіксовано.

Сьогодні варто відзначити воїнів 31-ої окремої механізованої бригади, 34-ої окремої бригади берегової оборони, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

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