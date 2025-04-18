Університети, школи та дослідницькі організації можуть отримати співфінансування від держави для розміщення дослідників.

Франція запрошує до себе іноземних вчених

Франція запускає платформу “Оберіть Францію для науки”, призначену для розміщення заявок від іноземних дослідників.

“Оскільки міжнародний контекст сьогодні створює умови для безпрецедентної хвилі мобільності серед дослідників у всьому світі, Франція має намір позиціонувати себе як гостинне місце для тих, хто хотів би продовжити свою роботу в Європі, спираючись на дослідницьку екосистему та інфраструктуру нашої країни”, - йдеться у повідомленні на цій платформі.

Вона дозволяє університетам, школам та дослідницьким організаціям запитувати співфінансування від держави для розміщення дослідників.

Ця платформа керується від імені держави Національним агентством досліджень у рамках ініціативи “Франція 2030”.

Платформа “Оберіть Францію для науки” дозволяє університетам та дослідницьким організаціям подавати проекти для розміщення міжнародних дослідників, зокрема з таких тем:

Дослідження в галузі охорони здоров'я

Клімат, біорізноманіття та сталий розвиток суспільств

Цифровий та штучний інтелект

Космічні дослідження

Сільське господарство, стале харчування, ліси та природні ресурси

Декарбонізовані енергії

Цифрові компоненти, системи та інфраструктури

Кожен проект може отримати додаткове фінансування з боку держави у розмірі до 50% від загальної суми проекту.