​У Парижі розпочалася зустріч Макрона, Рубіо та Віткоффа

У Парижі триває зустріч президента Франції Еммануеля Макрона з державним секретарем США Марко Рубіо та спецпредставником Дональда Трампа Стівом Віткоффом, передає Le Monde.

Французького лідера під час робочого обіду супроводжував міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро.

Зустріч відбулася через шість днів після переговорів Стіва Віткоффа з російським диктатором Володимиром Путіним. На тлі цієї дипломатичної активності Макрон провів також телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Подробиць перемовин у Парижі поки що не розголошують.