​У Парижі розпочалася зустріч Макрона, Рубіо та Віткоффа

У Парижі триває зустріч президента Франції Еммануеля Макрона з державним секретарем США Марко Рубіо та спецпредставником Дональда Трампа Стівом Віткоффом, передає Le Monde.
Французького лідера під час робочого обіду супроводжував міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро.
Зустріч відбулася через шість днів після переговорів Стіва Віткоффа з російським диктатором Володимиром Путіним. На тлі цієї дипломатичної активності Макрон провів також телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.
Подробиць перемовин у Парижі поки що не розголошують.
- Віткофф і Рубіо проведуть сьогодні в Парижі переговори з європейськими колегами, щоб обговорити зусилля з припинення війни в Україні. У переговорах також має взяти участь міністр закордонних справ Великобританії Девід Леммі.