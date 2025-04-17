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​У Парижі розпочалася зустріч Макрона, Рубіо та Віткоффа

Супроводжує президента Франції глава МЗС.

​У Парижі розпочалася зустріч Макрона, Рубіо та Віткоффа
зустріч Еммануеля Макрона, Стіва Віткоффа і Марко Рубіо
Фото: скриншот відео

У Парижі триває зустріч президента Франції Еммануеля Макрона з державним секретарем США Марко Рубіо та спецпредставником Дональда Трампа Стівом Віткоффом, передає Le Monde.

Французького лідера під час робочого обіду супроводжував міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро.

Зустріч відбулася через шість днів після переговорів Стіва Віткоффа з російським диктатором Володимиром Путіним. На тлі цієї дипломатичної активності Макрон провів також телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Подробиць перемовин у Парижі поки що не розголошують.

  • Віткофф і Рубіо проведуть сьогодні в Парижі переговори з європейськими колегами, щоб обговорити зусилля з припинення війни в Україні. У переговорах також має взяти участь міністр закордонних справ Великобританії Девід Леммі. 
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