Уряд Італії вимагатиме від банку UniCredit якнайшвидше піти з Росії, - Reuters

Італія вимагатиме від банківської групи UniCredit покинути Росію якнайшвидше для отримання дозволу на поглинання меншого конкурента Banco BPM.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

UniCredit є одним із небагатьох міжнародних банків, який не вийшов із російського ринку після повномасштабного вторгнення в Україну. А генеральний директор банку Андреа Орсель заявив, що "не хоче завдати шкоди акціонерам", і виходити з ринку "без справедливої ціни за активи".

Раніше Європейський центральний банк також закликав UniCredit прискорити скорочення свого бізнесу в Росії.

Чистий прибуток російського бізнесу італійської банківської групи UniCredit у першому кварталі 2024 року становив 213 млн євро. Це удвічі більше, ніж у першому кварталі 2023 року. Російський "Юнікредит Банк" за підсумками 2023 року отримав чистий прибуток у розмірі 665 млн євро, хоча 2022 рік підконтрольний італійській групі UniCredit російський банк завершив зі збитком у розмірі 220 млн євро.