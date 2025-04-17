Гарвард можуть позбавити права приймати іноземних студентів, якщо не виконає вимог адміністрації Трампа

Міністр внутрішньої безпеки США Крісті Ноем пригрозила позбавити Гарвардський університет можливості зараховувати іноземних студентів, якщо він не передасть записи про "незаконну та насильницьку діяльність" іноземців. Міністерство також оголосило про скасування двох федеральних грантів Гарварду на суму 2,7 мільйона доларів.

Як зазначило видання CNN із посиланням на пресслужбу міністерства, Ноем написала "гострого листа" з вимогою детально розповісти про незаконну та насильницьку діяльність власників іноземних студентських віз Гарвардського університету до 30 квітня 2025 року, інакше йому загрожує негайна втрата сертифікату Програми студентів і відвідувачів з обміну (SEVP).

Сертифікація дозволяє університетам видавати форми прийнятим іноземним студентам, які вони потім можуть використовувати для подання заявки на отримання візи для в’їзду до Сполучених Штатів.

Студентська газета The Harvard Crimson пише, що міністерство звинувачує університет у створенні "ворожого навчального середовища" для єврейських студентів. У листі просять університет надати інформацію про відомі погрози власників віз іншим студентам або персоналу університету, перешкоджання навчальному середовищу школи та будь-які дисциплінарні заходи, "вжиті в результаті погроз іншим студентам або участі в протестах".

Згідно з даними університету, у Гарварді навчається 6793 іноземні студенти. Це становить 27,2% від кількості студентів у 2024-2025 навчальному році.

Представник Гарвардського університету сказав виданню, що університет знає про лист, але заклад не мінятиме своєї думки і "не відмовляться від своєї незалежності або конституційних прав".

"Ми продовжуватимемо дотримуватись закону та очікуємо, що адміністрація буде робити те саме. Якщо федеральні заходи будуть вжиті проти члена нашої спільноти, ми очікуємо, що вони будуть засновані на чітких доказах, дотримуватимуться встановлених правових процедур і поважатимуть конституційні права, надані всім особам", – йдеться у заяві університету.

Це сталося після того, як адміністрація Трампа заморозила понад 2 мільярди доларів багаторічних грантів і контрактів у Гарвардському університеті після того, як його лідери відмовилися внести зміни в політику, яких Білий дім також вимагає від інших елітних навчальних закладів США.

Гарвард відмовився скасувати програми різноманітності, справедливості та інклюзії , заборонити маски під час протестів у студентських містечках, запровадити реформи найму та вступу на основі заслуг, а також зменшити повноваження викладачів та адміністраторів, яких республіканська адміністрація назвала "більш прихильними до активізму, ніж до стипендій".

Представники Трампа кажуть, що вимоги Білого дому спрямовані на боротьбу з антисемітизмом після суперечливих протестів у студентському містечку у відповідь на війну Ізраїлю та ХАМАС у Газі.

Адміністрація також скасувала візи для сотень студентів, викладачів і дослідників десятків університетів і коледжів США. Деякі з них є резонансними справами, пов’язаними з імовірною підтримкою терористичних організацій, тоді як інші стосуються відносно незначних правопорушень, зокрема таких, які були скоєні давно.