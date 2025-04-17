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Словацький парламент ухвалив закон, який опозиція називає "російським"

Критики стверджують, що влада хоче обмежити в правах активістів.

Словацький парламент ухвалив закон, який опозиція називає "російським"
Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо
Фото: EPA/UPG

У середу депутати словацького парламенту погодили законопроєкт, який передбачає вимогу до всіх неурядових організацій розкрити інформацію про джерела свого фінансування та імена спонсорів.

Як пише Deutsche Welle, опозиція до уряду Роберта Фіцо називає цей документ "російським законом", оскільки вважає, що прем'єра надихнули аналогічні норми в країні-агресорі, спрямовані на придушення громадянського суспільства.

Перед голосуванням із законопроєкту було прибрано найбільш суперечливі положення - зокрема визначення "груп лобіювання" та "іноземних агентів", проти яких виступила Європейська Комісія. Попри це, критики вважають закон калькою того, що був ухвалений минулоріч у Грузії і викликав численні протести.

Роберт Фіцо заявив, що закон "не є ані американським, ані російським, а по-справжньому європейським" та відкинув звинувачення у бажанні придушити в країні опозиційно налаштованих активістів.  

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