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Мелоні прибула до США для переговорів з Трампом

Італійська прем'єрка, ймовірно, вмовлятиме президента США переглянути тарифну політику.

Мелоні прибула до США для переговорів з Трампом
Джорджа Мелоні
Фото: EPA/UPG

Очільниця уряду Італії Джорджа Мелоні у середу ввечері прибула до Вашингтона, де найближчим часом проведе зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

Як пише Associated Press, прем'єрка, ймовірно, передасть господарю Білого дому повідомлення від усього Європейського Союзу щодо необхідності пошуку спільного рішення в питанні митних тарифів. Завданням "максимум" для Мелоні стане спроба переконати республіканця піти на угоду щодо скасування перепон та обмежень для двосторонньої торгівлі між ЄС та США.

Попри реноме найбільшої прихильниці Трампа у Європі, італійська прем'єрка негативно висловилася про намір адміністрації у Вашингтоні брати з європейських товарів 20% мита і назвала це рішення "помилкою"

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