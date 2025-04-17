Мелоні прибула до США для переговорів з Трампом

Очільниця уряду Італії Джорджа Мелоні у середу ввечері прибула до Вашингтона, де найближчим часом проведе зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

Як пише Associated Press, прем'єрка, ймовірно, передасть господарю Білого дому повідомлення від усього Європейського Союзу щодо необхідності пошуку спільного рішення в питанні митних тарифів. Завданням "максимум" для Мелоні стане спроба переконати республіканця піти на угоду щодо скасування перепон та обмежень для двосторонньої торгівлі між ЄС та США.

Попри реноме найбільшої прихильниці Трампа у Європі, італійська прем'єрка негативно висловилася про намір адміністрації у Вашингтоні брати з європейських товарів 20% мита і назвала це рішення "помилкою".