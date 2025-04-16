Громадяни Литви з подвійним громадянством трьох інших країн не зможуть навчатись у литовській військовій академії

До Військової академії імені генерала Йонаса Жемайтіса у Литві не прийматимуть на навчання громадян Литви, які також мають російські, білоруські або китайські паспорти, та осіб без громадянства Литви.

Про це повідомляє LRT.

Крім того, зміни до статуту академії вимагають від курсантів повідомляти про будь-яке іноземне громадянство, яке вони мають.

Якщо ж буде встановлено, що курсант має громадянство Росії, Білорусі або Китаю, його буде звільнено або виключено з академії, йому не буде дозволено завершити навчання або стати офіцерами Збройних сил Литви.

Курсенти, яких звільнили, не будуть зобов'язані відшкодовувати вартість навчання. Водночас ті, кого відрахують, мають це зробити.

Якщо ж курсант вступив до академії, а його громадянство пізніше буде додано до списку ворожих держав, його автоматично відрахують.

Ті, хто мали громадянство ворожої держави, що вже було у списку до вступу, і не повідомили про це, будуть відраховані і зобов'язані оплатити навчання.