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Єменські сили обговорюють з США можливість наземної операції проти хуситів

Одним із варіантів розглядають багатофронтовий наступ із метою витіснення хуситів із ключового порту Ходейда.

Єменські сили обговорюють з США можливість наземної операції проти хуситів
Наслідки удару по єменському порту, 20 липня 2024
Фото: Times of Israel

Єменські збройні формування, які протистоять хуситам, ведуть переговори зі США та союзниками з країн Перської затоки щодо потенційної наземної операції на узбережжі Червоного моря, пише Bloomberg.

Плани наземного наступу обговорюють приблизно через місяць після початку повітряної кампанії під керівництвом США, санкціонованої президентом Дональдом Трампом. Основна мета цієї операції — зупинити атаки хуситів на морське судноплавство в Червоному морі, а також на Ізраїль.

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За даними джерел видання, потенційна наземна операція може включати спробу звільнення столиці Ємену Сани, яка перебуває під контролем хуситів понад десять років. Участі американських військових у цій кампанії не передбачається.

Активізація військового тиску на хуситів з боку США та регіональних союзників пов’язана з міжнародною занепокоєністю через їхні зв’язки з терористичним угрупованням «Аш-Шабаб» — сомалійським осередком «Аль-Каїди». За даними Африканського командування ЗС США, хусити співпрацюють із «Аш-Шабаб» у питаннях навчання та контрабанди озброєння.

Одним із варіантів розглядають багатофронтовий наступ із метою витіснення хуситів із ключового порту Ходейда та тиску на сили угруповання в Сані. У разі реалізації плану повітряні удари США можуть бути скоординовані з діями єменських сил.

Голова Центрального командування США генерал Майкл Курілла цього місяця провів переговори в Ер-Ріяді з керівниками збройних сил Саудівської Аравії та Ємену. Як повідомив Пентагон, зустріч стосувалася «триваючих зусиль проти підтримуваного Іраном угруповання хуситів».

За оцінками Міноборони США, удари по об’єктах хуситів стали інтенсивнішими, ніж під час кампаній за президентства Джо Байдена. Цього місяця офіційний представник Пентагону підтвердив, що цілі хуситів атакуються як удень, так і вночі. У результаті ліквідовано кількох командирів, знищено пункти управління, об’єкти ППО та виробництва озброєнь.

  • Минулого місяця стало відомо, що Ізраїль надав США конфіденційні розвідувальні дані для удару по хуситах у Ємені.
  • Наприкінці березня США здійснили масовану атаку по об’єктах хуситів у Ємені, авіаційні удари було здійснено по столиці Сані та інших регіонах країни.
  • У квітні CNN повідомило, що загальна вартість операції армії США проти хуситів у Ємені наближається до 1 мільярда доларів лише за три тижні, незважаючи на те, що атаки мали "обмежений вплив" на знищення можливостей бойовиків.
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