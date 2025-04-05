CNN: вартість військової операції США проти хуситів вже становить майже $1 млрд

Пентагон, ймовірно, проситиме додаткового фінансування від Конгресу, щоб продовжити операцію, але він може не отримати ці гроші.

Загальна вартість операції армії США проти хуситів у Ємені наближається до 1 мільярда доларів лише за три тижні, незважаючи на те, що атаки мали "обмежений вплив" на знищення можливостей бойовиків.

Про це видання CNN повідомили троє людей, ознайомлені із ходом кампанії.

Під час спецоперації, яка розпочалася 15 березня, вже використали боєприпасів на сотні мільйонів доларів для ударів. Зокрема це крилаті ракети великої дальності JASSM, JSOW із GPS-наведенням і ракети Томагавк. Крім цього, застосовували бомбардувальники B-2, додатковий авіаносець.

Кілька ескадрилій винищувачів і системи протиповітряної оборони незабаром будуть перекинуті в регіон Центрального командування.

Одне з джерел повідомило, що Пентагон, ймовірно, проситиме додаткового фінансування від Конгресу, щоб продовжити операцію, але він може не отримати гроші, адже наступ критикували, і навіть віцепрезидент Джей Ді Венс назвав цю операцію "помилкою".

Пентагон поки публічно не оприлюднював результати спецоперації, але стало відомо, що внаслідок ударів було ліквідовано кількох лідерів бойовиків та знищено деякі військові об’єкти.

Проте бойовики змогли укріпити свої бункери та зберігати запаси зброї під землею, подібно до того, як вони це робили під час ударів, які адміністрація Байдена проводила більше року.

"Вони знищили деякі об’єкти, але це не вплинуло на здатність хуситів продовжувати стріляти по кораблях у Червоному морі або збивати американські безпілотники. Тим часом ми досягаємо повної готовності — боєприпаси, паливо, час розгортання", так прокоментував один із співрозмвників видання.

Інший представник оборонного відомства зазначив, що балістичні удари із боку хуситів на Ізраїль зменшилися за останній тиждень, і "невпинна кампанія" бомбардувань США ускладнила для хуситів зв’язок і точність ударів.

Поки неясно, як довго адміністрація Трампа планує продовжувати наступ, який описують як "24/7". За словами Трампа, це триватиме, доки хусити не припинять атакувати кораблі у Червоному морі.