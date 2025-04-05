Axios: Нетаньягу планує відвідати Білий дім у понеділок

Якщо візит відбудеться, він стане першим іноземним лідером, хто особисто говоритиме із Трампом про скасування мит.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу планує відвідати Білий дім у понеділок, 7 квітня і зустрітися із Дональдом Трампом.

Про це видання Axios повідомили чотири обізнані джерела.

Якщо візит відбудеться, то Нетаньягу стане першим іноземним лідером, який особисто зустрінеться з президентом США, щоб спробувати домовитися про скасування мит. Очікується, що лідери також обговорять іранську ядерну кризу та війну в Газі.

Однак, щоб відвідати США цього тижня, Нетаньягу мав би тоді перенести судові слухання у справі про корупцію, де він мав би свідчити. Джерела сказали, що плани все ще можуть помінятися, зокрема через цю причину.

Ізраїль намагався уникнути мит, які Трамп наклав на майже всі країни світу, оголосивши про запобіжне скасування всіх тарифів на американську продукцію. Але це не спрацювало і цій країні глава Штатів "призначив" 17%-ві мита.

Спочатку офіційні особи США та Ізраїлю очікували, що візит відбудеться пізніше в квітні, можливо, під час Песахського тижня, який починається 14 квітня. Але, за даними джерел видання, під час обговорень між Білим домом і офісом Нетаньягу ідея скорішого візиту "почала формуватися".

За словами високопоставленого ізраїльськогочиновника, Нетаньягу вважає, що шанси на ядерну угоду між США та Іраном надзвичайно низькі, і хоче досягти порозуміння з Трампом щодо ударів по ядерних об’єктах Ірану, коли дипломатія провалиться.

Трамп і Нетаньяху також, ймовірно, обговорять "загальмовані" зусилля щодо досягнення нової угоди щодо заручників і припинення вогню в Газі.