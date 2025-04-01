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Поліція заарештувала двох радників Нетаньягу за підозрою в корупції

"Катаргейт" в ізраїльській політиці набирає оберти.

Поліція заарештувала двох радників Нетаньягу за підозрою в корупції
Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу
Фото: EPA/UPG

Двоє найближчих радників прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу були заарештовані у понеділок через підозру в незаконних зв'язках з владою Катару.

Як пише Deutsche Welle, Йонатан Уріх та Елі Фельдштейн, ймовірно, просували наративи, вигідні арабській державі, перебуваючи на державних посадах в Ізраїлі, а також сприяли отриманню Катаром доступу до секретної інформації, зокрема й документів про переговори з ХАМАСом щодо звільнення заручників.

Сам Біньямін Нетаньягу у понеділок отримав від поліції вказівку прибути до свого офісу в Єрусалимі для проведення допиту. Як згодом з'ясувалося, прем'єр поки офіційно не вважається підозрюваним у справі, а виступає в ролі "особи, знайомої з обставинами". 

Партія "Лікуд", яку представляє Нетаньягу, засудила арешти його соратників, назвавши їх політично мотивованими та вбачаючи в них спробу змістити очільника уряду з його посади.

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