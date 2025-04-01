Саломе Зурабішвілі оголосила про створення "платформи опору"

Приєднатися до неї можуть усі проєвропейські партії та групи.

Під час антиурядового мітингу у Тбілісі п'ята президентка Грузії Саломе Зурабішвілі оголосила про об'єднання опозиційних сил у "платформу опору".

Як пише "Європейська правда", ексглава держави, яка не визнає припинення своїх повноважень, пояснила необхідність цього кроку потребою у "політичному форматі", який буде узгоджений з вуличними протестами.

За словами Зурабішвілі, платформа є відкритою для всіх проєвропейських партій та груп, які готові "відкласти вбік політичні розбіжності" та підтримати дві головні вимоги протестів: призначення нових виборів та звільнення політв'язнів.

Мітинг у Тбілісі завершився використанням піротехніки в бік будівлі парламенту, проте поліція не застосовувала проти активістів жодних заходів.