Кожного дня “шахеди”: як живе і працює Старокостянтинів під постійними атаками росіян
Кожного дня “шахеди”: як живе і працює Старокостянтинів під постійними атаками росіян
Росія не збирається зупинятися
Росія не збирається зупинятися
Гетманцев: МВФ переніс для України строки 4-х діючих маяків, що свідчить про затримку реалізації реформ
Гетманцев: МВФ переніс для України строки 4-х діючих маяків, що свідчить про затримку реалізації реформ
Олександр Камишін, радник Президента зі стратегічних питань: Ми вже робимо більше самохідних артустановок 155 калібру, ніж НАТО
Олександр Камишін, радник Президента зі стратегічних питань: Ми вже робимо більше самохідних артустановок 155 калібру, ніж НАТО
Зеленський оприлюднив декларацію про доходи та витрати за 2024 рік
Зеленський оприлюднив декларацію про доходи та витрати за 2024 рік
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
FT: США вимагають від європейських компаній-партнерів відмовитись від програм інклюзивності
FT: США вимагають від європейських компаній-партнерів відмовитись від програм інклюзивності
Внаслідок різанини на вулиці в Амстердамі поранені 5 людей
Внаслідок різанини на вулиці в Амстердамі поранені 5 людей
Духовний радник Трампа Марк Бернс: українські солдати на передовій не просять грошей, вони просять танки, винищувачі та ППО
Духовний радник Трампа Марк Бернс: українські солдати на передовій не просять грошей, вони просять танки, винищувачі та ППО
ГоловнаСвіт

Саломе Зурабішвілі оголосила про створення "платформи опору"

Приєднатися до неї можуть усі проєвропейські партії та групи.

Саломе Зурабішвілі оголосила про створення "платформи опору"
Протести у Грузії
Фото: EPA/UPG

Під час антиурядового мітингу у Тбілісі п'ята президентка Грузії Саломе Зурабішвілі оголосила про об'єднання опозиційних сил у "платформу опору".

Як пише "Європейська правда", ексглава держави, яка не визнає припинення своїх повноважень, пояснила необхідність цього кроку потребою у "політичному форматі", який буде узгоджений з вуличними протестами.

За словами Зурабішвілі, платформа є відкритою для всіх проєвропейських партій та груп, які готові "відкласти вбік політичні розбіжності" та підтримати дві головні вимоги протестів: призначення нових виборів та звільнення політв'язнів.

Мітинг у Тбілісі завершився використанням піротехніки в бік будівлі парламенту, проте поліція не застосовувала проти активістів жодних заходів.

﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies