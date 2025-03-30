Грузинські журналісти дорікнули World Press Photo "узаконенням російської пропаганди"

"Ми глибоко обурені рішенням World Press Photo присудити премію 2025 року представнику російської державної пропагандистської структури ТАСС за фоторепортаж про грузинські протести".

Грузинські фотожурналісти та фотографи-документалісти звинуватили конкурс World Press Photo в узаконенні російської пропаганди після перемоги фотокореспондента російської пропагандистської агенції ТАСС Михайла Терещенка за серію знімків про протести у Тбілісі.

Про це повідомляє NewsGeorgia.

"Присуджуючи премію фоторепортажу, зробленому співробітником ТАСС, World Press Photo узаконює агенцію, відому поширенням дезінформації. Це рішення підриває незалежні медіа, посилює пропаганду та дозволяє фейковим наративам отримати широке визнання", - йдеться у заяві.

Вони висловили обурення рішенням World Press Photo.

"Ми глибоко обурені рішенням World Press Photo присудити премію 2025 року представнику російської державної пропагандистської структури ТАСС за фоторепортаж про грузинські протести - демонстрації, спрямовані безпосередньо проти російського впливу та окупації Грузії", - йдеться у заяві.

Автори документа наголошують, що нагородження фотографа, який представляє кремлівський наратив, за висвітлення антиросійських протестів - не тільки кричущий парадокс, а й "пряма образа всіх, хто ризикує життям, протистоїть російському втручанню у суверенітет і майбутнє Грузії".

Також зазначається, що ТАСС спотворює правду про війну в Україні, як під час війни Росії проти Грузії у 2008 році.

Як повідомлялося, в категорії "Історії" перемога від World Press Photo-2025 дісталася фотокореспонденту російської пропагандистської агенції ТАСС Михайлу Терещенку за роботи з протестів у Грузії.

МЗС України засудило нагородження фотографії про російського окупанта поряд зі світлиною про травмовану війною українську дитину на конкурсі World Press Photo.

Про World Press Photo: