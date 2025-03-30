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Очільник воєнізованих сил RSF визнав, що сили вийшли зі столиці Судану

Мохамед Хамдан Дагло відкинув, що з армією країну ведуться переговори або є домовленості.

Очільник воєнізованих сил RSF визнав, що сили вийшли зі столиці Судану
Фото: EPA/UPG

Голова суданських воєнізованих сил швидкої підтримки RSF визнав у своїй промові перед бійцями, що група вийшла зі столиці Хартума, яку відбила армія Судану, повідомляє France24.

Коментар командувача RSF Мохамеда Хамдана Дагло надійшов через три дні після того, як угруповання заявило, що “не буде відступу і капітуляції” і що його сили “передислокувалися”, незважаючи на заяву армії в четвер про те, що столиця “вільна” від воєнізованих формувань після майже двох років війни.

“Я підтверджую вам, що ми дійсно покинули Хартум, але... ми повернемося з ще більшою рішучістю”, ‒ сказав Дагло.

Видання зазначає, що війна спричинила найгіршу у світі кризу голоду та переміщення. Понад 12 мільйонів людей були виселені, десятки тисяч убиті, а у деяких частинах країни ООН оголосила голод.

“Усі ті, хто думає, що з цим диявольським рухом ведуться переговори або домовленості, помиляються. У нас з ними немає ні домовленостей, ні дискусій ‒ тільки мова зброї”, ‒ продовжив він, маючи на увазі армію. 

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Головнокомандувач армії Абдель Фаттах аль-Бурхан також пообіцяв не відступати після вирішального удару, під час якого армія повернула президентський палац, зруйнований війною аеропорт та інші ключові об’єкти в центрі міста.

“Ми не будемо ні прощати, ні йти на компроміс, ні вести переговори”, ‒ сказав Бурхан, додавши, що перемога буде повною лише тоді, коли “останнього повстанця буде знищено з останнього куточка Судану”.

Держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо заявив у четвер, що Вашингтон сподівається зробити більше дипломатичних заходів, щоб припинити війну в Судані.

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