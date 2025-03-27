Армія Судану відбила у ополченців столицю Хартум

"Ми продовжимо битися, поки не звільнимо всю країну і не покладемо край присутності цього ополчення".

Армія Судану відбила національну столицю у ополченців Сил швидкої підтримки, що стало поворотним моментом у дворічній громадянській війні, в яку втягнулися зовнішні сили, пише Bloomberg.

Цей наступ став серйозним ударом для RSF, які захопили контроль над дільницями Хартума та рештою країни після спалаху у квітні 2023 року конфлікту, внаслідок якого, попередньо, загинуло до 150 000 людей.

Вчора повідомлялося, що армія відвоювала в ополченців міжнародний аеропорт Хартума.

“Армія тепер повністю контролює всю столицю. Це не кінець війни. Ми продовжимо битися, поки не звільнимо всю країну і не покладемо край присутності цього ополчення”, ‒ заявив Халед аль-Айсер, представник підтримуваного військовими уряду, вночі по державному телебаченню.

Після падіння Хартума RSF на чолі з Мохамедом Хамданом Дагало більше не контролюють жодне велике місто в долині Нілу. Проте контроль збройних сил над значною частиною величезної західної території Дарфуру робить неминуче припинення війни малоймовірним і може підвищити ризик територіального розколу Судану на кшталт Лівії ‒ на уряди, що борються між собою.

Захоплення столиці є останнім територіальним здобутком для військових під командуванням Абделя Фаттаха Аль-Бурхана, які за останні місяці відбили свого суперника на більшій частині центрального та південного Судану. Державне інформаційне агентство SUNA повідомило, що люди вийшли на вулиці міст по всьому Судану, щоб відсвяткувати те, що “Хартум вільний від повстанської міліції”.

У міру розгортання бойових дій іноземні держави підтримали сторони-конкуренти, які намагаються встановити вплив у країні з величезним сільськогосподарським потенціалом і запасами золота та енергії. За даними армії Судану та слідчих ООН, Об’єднані Арабські Емірати підтримали RSF важким озброєнням. ОАЕ заперечує ці звинувачення.

І навпаки, Росія, яка бажає створити військово-морську базу на узбережжі Судану, продала військовим паливо, зброю та компоненти для реактивних літаків, а Іран постачав зброю та безпілотники, допомагаючи силам Бурхана відновити ініціативу.