ХАМАС заявив про ліквідацію Ізраїлем речника угруповання

Телебачення Аль-Акса, яке контролюється палестинським угрупованням ХАМАС, заявило про ліквідацію ізраїльською армією речника терористів Абделя-Латіфа аль-Каноя.

Як пише Reuters, очільник пресслужби бойовиків був вбитий під час авіаудару у своєму наметі в місті Джабалія.

Для ізраїльської армії оборони це вже третя важлива ліквідована ціль за тиждень. Раніше їм вдалося вбити двох членів політбюро ХАМАСу - Ісмаїла Бархума та Салаха аль-Бардавіла. Обидва входили до двадцятки осіб, що ухвалювали політичні рішення в Смузі Гази.

Також у середу прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу повторив погрозу з боку уряду анексувати території Гази в разі, якщо ХАМАС не погодиться звільнити усіх заручників.