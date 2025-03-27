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ХАМАС заявив про ліквідацію Ізраїлем речника угруповання

Третя високопоставлена ціль, знищена ЦАХАЛ за тиждень.

ХАМАС заявив про ліквідацію Ізраїлем речника угруповання
Повітряні удари по Газі
Фото: EPA/UPG

Телебачення Аль-Акса, яке контролюється палестинським угрупованням ХАМАС, заявило про ліквідацію ізраїльською армією речника терористів Абделя-Латіфа аль-Каноя.

Як пише Reuters, очільник пресслужби бойовиків був вбитий під час авіаудару у своєму наметі в місті Джабалія.

Для ізраїльської армії оборони це вже третя важлива ліквідована ціль за тиждень. Раніше їм вдалося вбити двох членів політбюро ХАМАСу - Ісмаїла Бархума та Салаха аль-Бардавіла. Обидва входили до двадцятки осіб, що ухвалювали політичні рішення в Смузі Гази. 

Також у середу прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу повторив погрозу з боку уряду анексувати території Гази в разі, якщо ХАМАС не погодиться звільнити усіх заручників. 

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