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Європейські країни віддаляються від ідеї відправки в Україну своїх військ

Попри це окремі держави не відмовляються від ідеї відправити свій контингент. 

Європейські країни віддаляються від ідеї відправки в Україну своїх військ
Миротворці ООН, фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Європейські країни коригують свої підходи до забезпечення безпеки України і зосереджуються на альтернативних механізмах, пише Reuters.

Плани відправки військ стикаються з політичними та логістичними обмеженнями. Крім того, існують ризики протидії з боку Росії та США.

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Франція, яка тісно співпрацює з Великою Британією, ініціювала зустріч лідерів та делегацій із 30 країн, що входять до так званої «коаліції охочих». Учасники обговорять варіанти посилення безпеки України без розгортання військ.

За словами дипломатів, хоча Лондон і Париж працювали над планом відправки тисяч військових для забезпечення можливого припинення вогню, зараз цей сценарій виглядає все менш імовірним.

«Вони роблять крок назад від наземних військ і намагаються переосмислити свої дії на щось розумніше», – зазначив європейський дипломат агенції. Інший співрозмовник додав, що «коли Україна була у кращому становищі, ідея відправлення військ здавалася привабливою». 

«Але зараз, враховуючи ситуацію на місцях та нинішню адміністрацію США, це не дуже привабливо», - додало джерело.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер припускали, що їхні країни можуть направити в Україну тисячі військових. Однак підтримки з боку Вашингтона вони не отримали.

Москва, зі свого боку, вже заявила, що не погодиться на жодні ініціативи НАТО щодо відправки військ в Україну.

Ще один співрозмовник агенції зазначив, що хоча акцент зміщується від безпосередньої військової присутності, «це не означає, що окремі країни не будуть направляти своїх солдатів для проведення навчань та іншої підтримки».

Документ саміту «коаліції охочих», з яким ознайомилося Reuters, містить положення про можливі майбутні сили забезпечення безпеки в Україні «як частину майбутнього мирного врегулювання та за підтримки Сполучених Штатів».

Представник Єлисейського палацу зазначив, що Вашингтон зацікавлений у посиленні європейського внеску в безпеку України після досягнення стійкого припинення вогню.

Водночас низка європейських країн не готові відправляти війська без чітких гарантій підтримки США та міжнародного мандату. Вони побоюються високих витрат, нестачі персоналу та техніки, а також ризику прямого конфлікту з Росією.

Заступник Генерального секретаря ООН з миротворчих операцій Жан-П’єр Лакруа заявив, що можливість майбутньої місії ООН в Україні є «дуже гіпотетичною», а будь-яке планування вимагатиме окремого мандата.

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