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​Видання The Atlantic оприлюднило більше інформації із секретного чату щодо обстрілу Ємена

Високопосадовці США продовжують заперечувати, що у переписці була важлива інформація із планами війни.

​Видання The Atlantic оприлюднило більше інформації із секретного чату щодо обстрілу Ємена
міністр оборони США Піт Гегсет
Фото: Facebook/Pete Hegseth

Видання The Atlantic оприлюднило більше інформації, яку опублікували в секретному чаті посадовці адміністрації Дональда Трампа.

Як ідеться на сайті The Atlantic, адміністрація Трампа применшила важливість текстових повідомлень у Signal, тому журналісти, врахувавши безпекові особливості, опублікували більше даних.

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Так у медіа відреагували на заяви високопосадовців США, які потрапили в скандал із секретним чатом у Signal. Зокрема, міністр оброни Піт Гесет заявив, що там «ніхто не надсилав текстові повідомлення із планами війни». Очільниця американської розвідки на слуханнях у Сенаті сказала, що в чаті не було жодних секретних документів. Напередодні таку ж заяву зробив і президент США, наголосивши, що в чаті була «не секретна інформація».

У відповідь видання заявило – через заяви Гегсета, Габбарда, Реткліффа і Трампа у поєднанні із твердженнями численних посадових осіб адміністрації про те, що журналісти нібито брешуть про зміст повідомлень у Signal довелося оприлюднити скріни переписки.

Редактор видання Джеффрі Голдберг отримав інформацію про атаки на хуситів за дві години до запланованого старту бомбардування позицій. «Якби ця інформація — зокрема, точний час вильоту американських літаків до Ємену — потрапила в чужі руки в цей вирішальний двогодинний період, американські пілоти та інший американський персонал могли б наразитися на ще більшу небезпеку, ніж зазвичай. Адміністрація Трампа стверджує, що військова інформація, що міститься в цих текстах, не була засекречена, як це зазвичай буває, хоча президент не пояснив, як він дійшов такого висновку», - йдеться в публікації.

Медіа опублікувало скріни переписки, а також розшифрувало повідомлення від учасників секретного чату.

скріни з переписки у секретному чаті
Фото: The Atlantic
скріни з переписки у секретному чаті

скріни з переписки у секретному чаті
Фото: The Atlantic
скріни з переписки у секретному чаті

  • 11 березня радник президента США з національної безпеки Майкл Волц створив у месенджері Signal робочий чат під назвою Houthi PC Small Group для обговорення з колегами майбутньої операції проти хуситів.
  • Волц додав до чату майже два десятки топ-чиновників Штатів, зокрема, віцепрезидента Джей Ді Венса, держсекретаря Марко Рубіо, міністра оборони Піта Гегсета, директора ЦРУ Джона Реткліффа, директорку національної розвідки Тулсі Габбард, спецпредставника Дональда Трампа Стіва Вітхоффа. А ще - редактора видання The Atlantic Джеффрі Голдберга. Останній 24 березня опублікував історію про секретний чат на The Atlantic.
  • Розгорівся скандал, на тлі якого Волца закликали піти у відставку. Детальніше про інцидент читайте в матеріалі "Скандал входить у чат".
  • Радник Трампа Майк Волц узяв на себе повну відповідальність за інцидент з додаванням у секретний військовий чат редактора видання Atlantic.
  • Посадовець пояснив, що помилка сталася через те, що журналіст Джеффрі Голдберг виявився у списку контактів під ім'ям іншої особи, яку Волц хотів додати до обговорення ударів по єменським хуситам.
  • Розслідувати загадку з потраплянням стороннього номера до списку контактів допоможе Ілон Маск. Волц стверджує, що вже мав розмову з мільярдером і домовився, що "найвидатніші спеціалісти у технічній галузі" з'ясують, що сталося.
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