​Видання The Atlantic оприлюднило більше інформації із секретного чату щодо обстрілу Ємена

Видання The Atlantic оприлюднило більше інформації, яку опублікували в секретному чаті посадовці адміністрації Дональда Трампа.

Як ідеться на сайті The Atlantic, адміністрація Трампа применшила важливість текстових повідомлень у Signal, тому журналісти, врахувавши безпекові особливості, опублікували більше даних.

Так у медіа відреагували на заяви високопосадовців США, які потрапили в скандал із секретним чатом у Signal. Зокрема, міністр оброни Піт Гесет заявив, що там «ніхто не надсилав текстові повідомлення із планами війни». Очільниця американської розвідки на слуханнях у Сенаті сказала, що в чаті не було жодних секретних документів. Напередодні таку ж заяву зробив і президент США, наголосивши, що в чаті була «не секретна інформація».

У відповідь видання заявило – через заяви Гегсета, Габбарда, Реткліффа і Трампа у поєднанні із твердженнями численних посадових осіб адміністрації про те, що журналісти нібито брешуть про зміст повідомлень у Signal довелося оприлюднити скріни переписки.

Редактор видання Джеффрі Голдберг отримав інформацію про атаки на хуситів за дві години до запланованого старту бомбардування позицій. «Якби ця інформація — зокрема, точний час вильоту американських літаків до Ємену — потрапила в чужі руки в цей вирішальний двогодинний період, американські пілоти та інший американський персонал могли б наразитися на ще більшу небезпеку, ніж зазвичай. Адміністрація Трампа стверджує, що військова інформація, що міститься в цих текстах, не була засекречена, як це зазвичай буває, хоча президент не пояснив, як він дійшов такого висновку», - йдеться в публікації.

Медіа опублікувало скріни переписки, а також розшифрувало повідомлення від учасників секретного чату.

Фото: The Atlantic скріни з переписки у секретному чаті

Фото: The Atlantic скріни з переписки у секретному чаті