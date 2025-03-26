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Прем’єр-міністр Іспанії почне посилювати оборону країни до літа

Країна має найнижчі витрати на оборону серед членів військового блоку НАТО.

Прем’єр-міністр Іспанії почне посилювати оборону країни до літа
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив законодавцям, що окреслить і почне реалізацію плану посилення оборонного сектора до літа, пише Reuters.

Країна має найнижчі витрати на оборону серед членів військового блоку НАТО.

“Мета цього плану полягає в тому, щоб Іспанія вносила свій внесок і водночас отримувала вигоду від цього технологічного та промислового стимулу для зміцнення європейського простору безпеки та оборони, залишаючись при цьому вірною нашим принципам”, — сказав він у своїй промові.

У 2024 році Іспанія витратила лише 1,3% валового внутрішнього продукту на оборону, але взяла на себе зобов’язання досягти цільового показника НАТО у 2% до 2029 року. Санчес каже, що зробить це раніше. “Він прагне йти в ногу з європейськими партнерами, стурбованими загрозою з боку Росії та ненадійністю США за президента Дональда Трампа”, ‒ зазначає видання.

Він також стверджував, що південноєвропейські країни мають інші виклики, ніж ті, з якими стикаються союзники зі східного флангу, і їм потрібно зосередитися на прикордонному контролі, боротьбі з тероризмом і кібератаками, які, за його словами, повинні вважатися витратами на оборону.

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Санчес запропонував створити спільний фонд ЄС для оборони, подібний до того, який був затверджений для фінансування відновлення після пандемії COVID-19. Європейська комісія вже запропонувала блоку залучити 150 мільярдів євро для позик урядам для спільних оборонних проектів.

Він пообіцяв, що будь-яке збільшення інвестицій у безпеку та оборону здійснюватиметься без скорочення витрат на соціальну та екологічну політику.

Санчес стикається з опозицією вдома з боку лівих союзників, які не хочуть жертвувати соціальними витратами заради оборони.

Лідер консервативної опозиції Альберто Нуньєс Фейхоо заявив, що Санчес, який очолює уряд меншості, не має можливості виконати свої зобов'язання.

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