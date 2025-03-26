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Данія запроваджує обов’язкову військову службу для жінок із наступного року

Данія робить цей крок на рік раніше запланованого, зокрема, через зростаючу загрозу з боку Росії.

Данія запроваджує обов’язкову військову службу для жінок із наступного року
Фото: EPA/UPG

Данія запроваджує обов’язкову військову службу для жінок із наступного року, пише Bloomberg. 

Таким чином будуть прискорені заплановані реформи, щоб збільшити чисельність своїх збройних сил і допомогти протистояти зростаючим загрозам з боку Росії.

Наразі жінки можуть піти в армію на добровільній основі, тоді як чоловіки повинні служити, якщо їх призивають за системою лотереї, розробленої для компенсації потенційної нестачі добровольців.

Згідно зі зміненими планами, Данія поширить обов’язковий військовий призов на жінок на рік раніше, ніж спочатку планувалося, заявив міністр оборони Троельс Лунд Поульсен на брифінгу в Копенгагені у вівторок. Це сталося після того, як уряд досяг згоди з переважною більшістю партій у парламенті.

Сусідня Норвегія стала першим членом Організації Північноатлантичного договору, який запровадив такий призов у 2015 році. Швеція відновила призов із 2017 року, поширивши його на жінок.

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