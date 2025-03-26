Протестувальники та активісти опозиційної партії Momentum вигукували “Європа” та “Брудний Фідес”, намагаючись заблокувати ключовий міст у столиці.

Тисячі людей протестували у вівторок у Будапешті проти нового закону, який має на меті заборонити щорічний прайд-марш ЛГБТ+ спільнот і дозволяє використовувати програмне забезпечення для розпізнавання облич для ідентифікації організаторів і учасників.

Про це повідомляє Reuters.

Минулого тижня парламент Угорщини прийняв закон, запропонований депутатами керівної партії “Фідес”, про заборону прайду на тій підставі, що він може бути шкідливим для дітей.

Прем’єр-міністр Віктор Орбан, який стикається з безпрецедентним викликом з боку нової опозиційної партії перед виборами 2026 року, розкритикував спільноту ЛГБТ+ і пообіцяв придушити іноземне фінансування незалежних ЗМІ та неурядових організацій в Угорщині останніми тижнями в рамках своєї кампанії.

Орбан, який перебуває при владі з 2010 року, просуває християнсько-консервативну програму.

“Огидний закон, прийнятий (минулого) вівторка, стосується не просто заборони прайду, він фактично дозволяє придушувати будь-які форми протесту в майбутньому”, – написав у Facebook організатор протесту, незалежний член парламенту Акос Хадхазі.

Репортери Reuters, які прибули на місце події, оцінили, що в акції протесту взяли участь близько 2000 осіб. Протестувальники та активісти опозиційної партії Momentum вигукували “Європа” та “Брудний Фідес”, намагаючись заблокувати ключовий міст.

“Це не про прайд, це про свободу зібрань. Вони намагаються обмежити право на зібрання, можливо, повністю покінчити з ним”, ‒ сказав 72-річний Жужа Сабо, який приїхав протестувати з Кечкемета, міста на схід від Будапешта.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG