У Капітолії замінять портрет Трампа, на який республіканці раніше зібрали $10 000

Американський президент поскаржився, що на зображенні його спотворили.

У Капітолії США таки замінять портрет діючого президента Дональда Трампа. Картина висить там ще із 2019 року, але тільки нещодавно глава Штатів поскаржився на неї.

Як пише АР, на цей портрет республіканці Колорадо зібрали понад $10 тисяч. Тепер його приберуть на їхнє ж прохання, бо він нібито спотворює зовнішність президента.

Республіканець Пол Лундін, який попросив прибрати портрет, казав про необхідність замінити його таким, що зображує "сучасну подобу Трампа".

А демократи кажуть, що якщо Республіканська партія хоче витрачати час і гроші на те, який портрет Трампа висить у Капітолії, то "це їхня справа".

Фото: truthsocial.com/@realDonaldTrump Портрет Дональда Трампа у Капітолії