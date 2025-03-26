Спікером Бундестагу обрали колишню міністерку часів Меркель

На своєму інавгураційному засіданні новий німецький Бундестаг обрав спікеркою представницю Християнсько-демократичного союзу Юлію Кльокнер.

Як пише Deutsche Welle, 52-річна політикиня була міністеркою сільського господарства в останньому уряді Ангели Меркель - в період з 2018 до 2021 року. Її кандидатуру підтримали 382 депутати.

Формально спікер Бундестагу є другою особою в державі, поступаючись в ранзі лише федеральному президенту. Але на практиці повноваження Кльокнер стосуватимуться лише підтримання порядку у сесійній залі.

З цим можуть виникнути проблеми: до 2017 року у німецькому парламенті нечуваним було отримання депутатом зауваження через неналежну поведінку. Проте з потраплянням до Бундестагу партії "Альтернатива для Німеччини" кількість порушень стрімко зростала. У новому скликанні праворадикали мають рекордне для себе представництво.