Бербок попередила про небезпеку переговорної тактики Путіна

За словами очільниці МЗС Німеччини, справжній діалог не може відбутися, коли припинення вогню постійно пов’язане з новими вимогами та поступками.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок привітала зусилля США в пошуку миру між Росією та Україною, але попередила про небезпеку переговорної тактики президента Росії Володимира Путіна, пише Радіо Свобода.

За її словами, справжній діалог не може відбутися, коли припинення вогню постійно пов’язане з новими вимогами та поступками.

“Також добре, що Сполучені Штати намагаються взяти на себе посередницьку роль тут. Але ми не повинні обманювати себе, і, насамперед, ми не повинні дозволити, щоб нас засліпив російський президент”, – заявила Бербок сьогодні на полях кліматичної конференції в Берліні.

Те, що російська сторона може навмисно затягувати переговори, припустив 25 березня і президент США Дональд Трамп.

"Я не знаю. Маю на увазі, я дам вас знати в певний момент. Але я вважаю, що Росія хоче покласти цьому край, але, можливо, вони зволікають. Я робив це протягом багатьох років, ви знаєте, я не хочу укладати угоду, я хочу як би залишитися в грі, але, можливо, я не хочу цього робити, зовсім... Я не впевнений. Але ні, я думаю, Росія хотіла б, щоб це закінчилося, і я думаю, Зеленський хотів би, щоб це закінчилося на цьому етапі", – сказав він.

11 березня США під час переговорів з українською делегацією в Саудівській Аравії запропонували запровадити 30-денне припинення вогню на всій лінії фронту. Україна підтримала цю пропозицію. Дональд Трамп розраховував отримати згоду від Володимира Путіна по телефону, проте після їхньої розмови оголосили лише про готовність припинити удари по енергетичній інфраструктурі.

Путін на пресконференції заявляв, що сама ідея перемир’я йому подобається, але є дуже багато “нюансів”.