Національні збори Вірменії ухвалили закон про початок процесу вступу до Євросоюзу

У голосуванні щодо ухвалення проєкту в першому читанні не брала участі опозиційна фракція “Айастан”.

Національні збори Вірменії прийняли сьогодні загалом законопроєкт “Про початок процесу членства Республіки Вірменія в Європейському Союзі”.

Про це повідомляє armenpress.am.

За проєкт проголосували 64 депутати, проти ‒ 7.

У зміненому остаточному формулюванні проекту визначається: “Республіка Вірменія, прагнучи розвитку демократичних інститутів, підвищення добробуту суспільства, зміцненню безпеки країни, стійкості та верховенства закону, оголошує про початок процесу вступу Республіки Вірменія до Європейського Союзу".

У голосуванні щодо ухвалення проєкту в першому читанні не брала участі опозиційна фракція “Айастан”, яка заздалегідь заявила, що не братиме участі у голосуванні щодо проєкту. Опозиційна фракція "Честь маю" проголосувала проти проєкту. У голосуванні у другому читанні фракція "Айастан" також не брала участі, а "Честь маю" проголосувала проти.

Законопроєкт про процес вступу до Європейського Союзу поширили у Національних зборах через громадянську ініціативу "Євроголосування".

У встановлені терміни ініціативі вдалося зібрати 60 тисяч підписів замість необхідних 50 000. 9 січня 2025 року законопроект обговорили та схвалили на засіданні уряду Вірменії, після чого направили на розгляд парламенту. На засіданні 12 лютого Національні збори ухвалили законопроект у першому читанні.