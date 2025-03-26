Бразильський суд винесе рішення у справі Болсонару про можливу спробу перевороту

Верховний суд Бразилії вчора заслухав аргументи “за” і “проти” притягнення до суду лідера країни у 2019-2022 роках за звинуваченням у організації спроб відібрати владу у свого наступника Луїса Інасіо Лули да Сілви.

Колишній президент Бразилії Жаїр Болсонару дізнається в середу, чи його судитимуть за обвинуваченнями в підтримці спроби державного перевороту після того, як його усунули з посади в 2022 році, повідомляє France24.

Верховний суд Бразилії у вівторок заслухав аргументи “за” і “проти” притягнення до суду лідера країни у 2019-2022 роках за звинуваченням у організації спроб відібрати владу у свого наступника Луїса Інасіо Лули да Сілви.

Лула склав присягу як президент 1 січня 2023 року після перемоги над Болсонаро з мінімальною перевагою.

Прокуратура звинувачує 70-річного Болсонаро в тому, що він очолював змову, спрямовану на те, щоб утриматися при владі "незалежно від результатів виборів". Очікується, що колегія Верховного суду з п’яти суддів оголосить своє рішення в середу.

У лютому Болсонаро обвинуватили у злочинах, зокрема у нагляді за “державним переворотом”, “спробі насильницького скасування демократичної правової держави” та “озброєній злочинній організації”.

Колишньому капітану армії загрожує більше 40 років ув'язнення, якщо його визнають винним. Він наполягає, що став жертвою політичної змови, спрямованої на те, щоб не дати йому повернутися на вибори 2026 року. “Це найбільше політичне та судове переслідування в історії Бразилії”, ‒ сказав він у заяві до суду у вівторок.