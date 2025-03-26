У США померла 43-річна прокурорка, яка розслідувала воєнні злочини РФ
У США померла 43-річна прокурорка, яка розслідувала воєнні злочини РФ
У Словаччині запровадили надзвичайний стан через ящур
У Словаччині запровадили надзвичайний стан через ящур
Рейд ГУР на Крим. Продовжуємо нагрівати скороварку
Рейд ГУР на Крим. Продовжуємо нагрівати скороварку
Туск заявив, що РФ і Білорусь причетні до напливу мігрантів на кордоні
Туск заявив, що РФ і Білорусь причетні до напливу мігрантів на кордоні
Урич: від богом забутого села до туристичного центру
Урич: від богом забутого села до туристичного центру
Не тільки страх води: чому сказ – це вирок, і що слід знати людям про профілактику і алгоритм дій при укусах
Не тільки страх води: чому сказ – це вирок, і що слід знати людям про профілактику і алгоритм дій при укусах
Очільницю Гагаузії Євгенію Гуцул затримали в аеропорту Кишинева
Очільницю Гагаузії Євгенію Гуцул затримали в аеропорту Кишинева
Жінка, яка народила Бога. Що ми знаємо про найвідомішу матір у світі
Жінка, яка народила Бога. Що ми знаємо про найвідомішу матір у світі
Удар по Енгельсу. У прицілі — стратегічна авіація і ракети
Удар по Енгельсу. У прицілі — стратегічна авіація і ракети
ГоловнаСвіт

Бразильський суд винесе рішення у справі Болсонару про можливу спробу перевороту

Верховний суд Бразилії вчора заслухав аргументи “за” і “проти” притягнення до суду лідера країни у 2019-2022 роках за звинуваченням у організації спроб відібрати владу у свого наступника Луїса Інасіо Лули да Сілви.

Бразильський суд винесе рішення у справі Болсонару про можливу спробу перевороту
Фото: EPA/UPG

Колишній президент Бразилії Жаїр Болсонару дізнається в середу, чи його судитимуть за обвинуваченнями в підтримці спроби державного перевороту після того, як його усунули з посади в 2022 році, повідомляє France24.

Верховний суд Бразилії у вівторок заслухав аргументи “за” і “проти” притягнення до суду лідера країни у 2019-2022 роках за звинуваченням у організації спроб відібрати владу у свого наступника Луїса Інасіо Лули да Сілви.

Лула склав присягу як президент 1 січня 2023 року після перемоги над Болсонаро з мінімальною перевагою.

Прокуратура звинувачує 70-річного Болсонаро в тому, що він очолював змову, спрямовану на те, щоб утриматися при владі "незалежно від результатів виборів". Очікується, що колегія Верховного суду з п’яти суддів оголосить своє рішення в середу.

Support LB.ua

У лютому Болсонаро обвинуватили у злочинах, зокрема у нагляді за “державним переворотом”, “спробі насильницького скасування демократичної правової держави” та “озброєній злочинній організації”.

Колишньому капітану армії загрожує більше 40 років ув'язнення, якщо його визнають винним. Він наполягає, що став жертвою політичної змови, спрямованої на те, щоб не дати йому повернутися на вибори 2026 року. “Це найбільше політичне та судове переслідування в історії Бразилії”, ‒ сказав він у заяві до суду у вівторок.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies