Прем'єр-міністерка Таїланду "пережила" вотум недовіри

Дебати тривали два дні, під час яких представники опозиції критикували недосвідченість і стиль управління 38-річної Пхетхонтхан.

Прем'єр-міністерка Таїланду Пхетхонтхан Чинават пережила вотум недовіри, який підтвердив силу її коаліції у парламенті сьогодні, пише DW.

Пхетхонтхан подякувала своїм прихильникам у Facebook.

“Усі голоси, як “за”, так і “проти”, будуть силою, яка спонукатиме мене та кабінет продовжувати наполегливо працювати для людей”, ‒ сказала вона.

Дебати тривали два дні, під час яких представники опозиції критикували недосвідченість і стиль управління Пхетхонтхан.

Проте вотум недовіри був відхилений 319 голосами проти 162, семеро утрималися.

Наймолодшу прем'єр-міністерку в історії Таїланду, 38-річну очільницю уряду опозиційні партії звинуватили у тому, що вона перебуває під контролем свого батька та колишнього прем'єр-міністра Таксина Чинавата. 75-річний Таксин ‒ популярна, але суперечлива фігура в тайській політиці. Його усунили від влади після державного перевороту 2006 року після обвинувачень в корупції та зловживанні владою.

Політик був у вигнанні п'ятнадцять років і повернувся до Таїланду лише у 2023 році. Після повернення його заарештували, однак він відбув у поліцейській лікарні лише кілька місяців з восьми років ув’язнення та був звільнений після помилування королем у серпні 2024 року.

Під час дебатів щодо вотуму недовіри в парламенті опозиційний законодавець Рангсіман Рим звинуватив Пхетхонтхан у привілейованому ставленні до свого батька. “Ви уклали угоду, угоду з дияволом, щоб ваш батько отримав кращі умови, ніж інші в'язні. Умова полягала в тому, що ваш батько не буде сидіти у в'язниці жодного дня”, ‒ сказав він.

Вона спростувала ці звинувачення, заявивши, що стала прем'єр-міністром лише через кілька місяців після того, як її батька помилували. Її також звинуватили в ухиленні від сплати податків і нещодавньому випадку репатріації низки уйгурів до Китаю минулого місяця.