Сьогодні парламент Португалії може відправити у відставку правоцентристський уряд меншості

Парламент Португалії може відправити у відставку правоцентристський уряд меншості прем’єр-міністра Луїса Монтенегро через вотум довіри сьогодні, що, ймовірно, призведе до третіх дострокових виборів у країні трохи більше ніж за три роки.

Про це пише Bloomberg.

Вотум довіри має відбутися після дебатів, які розпочнуться о 13:00 за київським часом. У Лісабоні тривають спекуляції навколо потенційних конфліктів інтересів, пов’язаних із компанією, що належить родині Монтенегро. Він скликав голосування, щоб з’ясувати, чи є у його уряду меншості “всі умови” для виконання своєї програми.

Адміністрація Монтенегро, яка прийшла до влади менше року тому, наразі не має достатньої підтримки, щоб отримати вотум довіри, а це означає, ймовірно, що вона “впаде” та зіткнеться з достроковими виборами в травні. Позачергові вибори можуть відстрочити рішення уряду, включно з планом приватизації державної авіакомпанії TAP SA цього року та інвестиції в інфраструктуру, як-от високошвидкісне залізничне сполучення.

Якщо уряд програє вотум довіри, вибори можуть відбутися не раніше 11 або 18 травня, заявив минулого тижня президент Марсело Ребелу де Соуза. Хоча президент у Португалії є переважно номінальною фігурою, він має повноваження призначати прем’єр-міністра, розпускати парламент і приймати рішення про призначення дострокових виборів.

Лідер соціалістів Педро Нуну Сантос підтвердив, що його партія, найбільша опозиційна група в парламенті, голосуватиме проти уряду. Раніше соціалісти дозволили прийняти бюджет адміністрації меншості на 2025 рік, утримавшись під час голосування в листопаді, і вони також допомогли Монтенегро відхилити вотуми недовіри. Щоб отримати підтримку, Монтенегро довелося піти на компроміс щодо ключових стратегій, зокрема зниження корпоративних податків.

Лідер Chega Андре Вентура також заявив, що його ультраправа партія, третя за величиною група в парламенті, не висловить вотум довіри Монтенегро.