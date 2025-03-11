Президентські вибори в Румунії: без Джеорджеску, сутички ультраправих і нові фаворити

Повторні президентські вибори в Румунії запланували на 4 травня, та вже зараз політична атмосфера в країні наближається до вибухової кризи, яка віддалено нагадує події в Україні 2004 року. Головний фаворит скасованого другого туру президентських виборів наприкінці минулого року — проросійський кандидат Келін Джеорджеску — знову в центрі уваги. Центральна виборча комісія відмовила йому в реєстрації на виборах, що спровокувало хвилю обурення та сутички його прихильників з жандармами.

Фото: EPA/UPG Ультраправий румунський політик Келін Джорджеску

Відмову в реєстрації Келіна Джеорджеску кандидатом ЦВК Румунії мотивувала двома постановами Конституційного суду: № 2 від 7 жовтня 2024 року, якою відхилили ще одну праворадикальну кандидатку (від партії SOS) Діани Шошоаке, і № 32 від 6 грудня 2024 року, яка офіційно анулювала результати першого туру президентських виборів.

Ключовий аргумент ЦВК: Джеорджеску порушив виборчі процедури й зобов’язання із захисту демократії та конституційного ладу. За кілька днів до цього Генеральна прокуратура висунула йому звинувачення у вчиненні правопорушень за шістьма статтями, серед яких підбурювання до дій проти конституційного ладу, подання неправдивих заяв, поширення фальшивої інформації, створення або підтримка угруповань фашистського, расистського, ксенофобського чи антисемітського штибу.

Звинувачення також висунули близькому соратнику Джеорджеску Гораціу Потрі за організацію збройного заколоту 8 грудня 2024 року — у день, коли мав відбутися другий тур скасованих виборів. Потру називають румунською версію Пригожина через його дотичність до приватних військових компаній і рекрутинг найманців для участі в конфліктах в Африці. За кілька місяців до виборів, у вересні 2024 року, Потра відвідав Москву, нині він переховується від арешту в Дубаї.

Фото: EPA/UPG Прихильники Джорджеску протестують перед ЦВК в Бухаресті, 9 березня 2025 р

Увечері 9 березня, коли оголосили рішення ЦВК, у Бухаресті спалахнули сутички між прихильниками Джеорджеску та жандармами. Поки що протести локальні, але ризик ескалації залишається високим. Уже наступного дня Потра закликав соратників Джеорджеску, особливо військових, відреагувати на рішення ЦВК радикальнішими діями: «Звернення до всіх румунських військових, справжніх військових, які присягнули захищати Батьківщину та народ і склали священну присягу: виходьте зараз, виходьте зі зброєю і заарештовуйте всіх, хто здійснив державний переворот, абсолютно всіх. Заарештовуйте всіх, і якщо ваші генерали спробують вас зупинити — заарештуйте і їх. Ганьба тим генералам, які досі не зробили нічого і прийняли цей державний переворот. Виходьте, румунські військові, виконайте свою присягу. Ви не самі — народ з вами. Нехай Бог допоможе!».

У підсумку відмова зареєструвати Джеорджеску загострила кризу, яка виникла ще після анулювання президентських виборів 2024 року й мобілізувала виборців ультраправих партій POT, AUR і SOS Romania, які зараз підтримують Джеорджеску. На виборах минулого року ці партії здобули майже третину місць у парламенті й мають реальні механізми впливу, принаймні для блокування політичного процесу в країні.

Тепер фаворитом виборів став лідер AUR Джордже Сіміон. За даними опитування, яке провела соціологічна компанія SOCIOPOL, за Сіміона готові проголосувати 28 % респондентів. За колишнього прем'єр-міністра Віктора Понту, який балотується як незалежний кандидат, — 22 %.

Фото: EPA/UPG AUR Джордж Сіміон під час прес-конференції в штаб-квартирі партії у Бухаресті, 10 березня 2025 р. Лідер ультранаціоналістичної партії «Альянс за Союз румунів»Джордж Сіміон під час прес-конференції в штаб-квартирі партії у Бухаресті, 10 березня 2025 р.

Але з лідером AUR не все так просто. По-перше, Сіміон навряд чи встигне зібрати достатню кількість голосів для реєстрації. По-друге, якщо і встигне, то як соратник Джеорджеску опиняється у складній ситуації: електорат останнього може звинуватити його у змові з чинною владою.

Віктор Понту, експрем'єр від Соціал-демократичної партії, пішов у відставку 2015 року на тлі масових протестів після пожежі в нічному клубі Бухареста, унаслідок якої загинули щонайменше пів сотні людей. Понті закидають тісні зв’язки з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом, президентом Сербії Александаром Вучичем і молдовським олігархом Володимиром Плахотнюком (який очевидно прагне повернути вплив у Молдові). У 2014 році Понта закликав Китай якомога більше інвестувати в Румунію. З того часу також публічно висловлювався за послаблення економічної співпраці з Росією, засуджував політику Кремля, утім ряд журналістських розслідувань переконують, що політик досі підтримує звʼязки з партнерами з Росії.

Третій потенційний фаворит, колишній голова Сенату Румунії та т.в.о. президента країни у 2012-му Крін Антонеску успішно зареєструвався як кандидат у президенти від урядової коаліції «Румуніє, вперед», який сформували дві найбільші партії — PSD і PNL. Його штаб зібрав 1,7 мільйона підписів, значну частину з яких забезпечила угорська громада. Партія «Демократичний союз угорців Румунії» (UDMR) офіційно підтримала його кандидатуру. Потенційно підтримка UDMR забезпечує коаліції абсолютну перевагу в Трансильванії, де традиційно консолідовано голосує угорська громада.

Фото: EPA/UPG Кандидат, якого підтримують партії правлячої коаліції, Крін Антонеску робить заяву після реєстрації на президентських виборах у Бухаресті, 9 березня 2025 року.

Треба сказати, що сценарій, який розгортається в Румунії, досі не обʼєднав суспільство перед загрозою — політична сцена залишається роздробленою: поки Джеорджеску й партія AUR мобілізують радикалів, їхні опоненти з традиційних партій грають у власні ігри. Віктор Понта зацікавлений у посиленні своїх позицій, мер Бухареста Нікушор Дан, який зареєструвався як незалежний кандидат, пропонує технократичну альтернативу, а Крін Антонеску спирається на угорську громаду. Домовитися про спільну протидію наступу популістів румунським центристам досі не вдалося.

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Матеріал написано за сприяння CFI, Agence française de développement médias як частину Hub Bucharest Project за підтримки Міністерства закордонних справ Франції.