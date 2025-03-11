Експрезидента Філіппін заарештували за ордером МКС через 6 тисяч смертей під час “війни з наркотиками”

Дутерте пред'явлено звинувачення у "злочині проти людяності у вигляді вбивства",

Колишнього президента Філіппін Родріго Дутерте заарештували сьогодні в аеропорту Маніли після того, як Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на його арешт у зв'язку з так званою “війною з наркотиками”, повідомляє DW.

“Рано вранці Інтерпол Маніли отримав офіційну копію ордера на арешт від МКС. Наразі він перебуває під вартою влади”, ‒ йдеться в заяві офісу президента Фердинанда Маркоса.

Уряд заявив, що стан 79-річного колишнього лідера задовільний, його оглянули державні лікарі.

Дутерте летів із Гонконгу, де, за його словами, він очікував арешту.

МКС розслідує вбивства під час “війни з наркотиками” Дутерте

Дутерте пред'явлено звинувачення у "злочині проти людяності у вигляді вбивства", повідомляє МКС.

Політик був президентом країни Південно-Східної Азії з 2016 по 2022 рік і був свідком вбивств тисяч людей. “Війна з наркотиками” була головною передвиборчою обіцянкою, яка допомогла Дутерте стати президентом у 2016 році.

За даними поліції, під час антинаркотичних операцій вбили 6200 підозрюваних, але активісти кажуть, що реальні втрати від придушення були набагато більшими.

Під час перебування на посаді Дутерте вивів Філіппіни з МКС, який ініціював розслідування позасудових вбивств.

Офіційне розслідування, розпочате у вересні 2021 року, було призупинено через два місяці через повторну перевірку Манілою смертей, пов’язаних з наркотиками, але відновлено в липні 2023 року після того, як колегія з п’яти суддів відхилила заперечення Філіппін щодо юрисдикції.