У Канаді обрали нового прем'єр-міністра. Ним стане Марк Карні
У Канаді обрали нового прем'єр-міністра. Ним стане Марк Карні
У Москві заявили про масовану атаку українських дронів (оновлено)
У Москві заявили про масовану атаку українських дронів (оновлено)
​США шантажують Україну
​США шантажують Україну
Сили оборони України уразили два великих нафтопереробних заводи в Росії
Сили оборони України уразили два великих нафтопереробних заводи в Росії
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Ганна Різатдінова: «Без росіянок загальний рівень гімнастики зростає»
Ганна Різатдінова: «Без росіянок загальний рівень гімнастики зростає»
Джерела: правоохоронці затримали гендиректора “Київзеленбуду”
Джерела: правоохоронці затримали гендиректора “Київзеленбуду”
Вчора у київському метро загинув пасажир, який грубо порушив правила користування
Вчора у київському метро загинув пасажир, який грубо порушив правила користування
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
ГоловнаСвіт

Експрезидента Філіппін заарештували за ордером МКС через 6 тисяч смертей під час “війни з наркотиками”

Дутерте пред'явлено звинувачення у "злочині проти людяності у вигляді вбивства",

Експрезидента Філіппін заарештували за ордером МКС через 6 тисяч смертей під час “війни з наркотиками”
Колишній президент Філіппін Родріго Дутерте
Фото: EPA/UPG

Колишнього президента Філіппін Родріго Дутерте заарештували сьогодні в аеропорту Маніли після того, як Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на його арешт у зв'язку з так званою “війною з наркотиками”, повідомляє DW.

“Рано вранці Інтерпол Маніли отримав офіційну копію ордера на арешт від МКС. Наразі він перебуває під вартою влади”, ‒ йдеться в заяві офісу президента Фердинанда Маркоса. 

Уряд заявив, що стан 79-річного колишнього лідера задовільний, його оглянули державні лікарі.

Дутерте летів із Гонконгу, де, за його словами, він очікував арешту.

Підписуйтесь на наш Google News

МКС розслідує вбивства під час “війни з наркотиками” Дутерте

Дутерте пред'явлено звинувачення у "злочині проти людяності у вигляді вбивства", повідомляє МКС.

Політик був президентом країни Південно-Східної Азії з 2016 по 2022 рік і був свідком вбивств тисяч людей. “Війна з наркотиками” була головною передвиборчою обіцянкою, яка допомогла Дутерте стати президентом у 2016 році.

За даними поліції, під час антинаркотичних операцій вбили 6200 підозрюваних, але активісти кажуть, що реальні втрати від придушення були набагато більшими.

Під час перебування на посаді Дутерте вивів Філіппіни з МКС, який ініціював розслідування позасудових вбивств.

Офіційне розслідування, розпочате у вересні 2021 року, було призупинено через два місяці через повторну перевірку Манілою смертей, пов’язаних з наркотиками, але відновлено в липні 2023 року після того, як колегія з п’яти суддів відхилила заперечення Філіппін щодо юрисдикції.

﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies