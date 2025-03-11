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Депутат, який присоромив Орбана, зібрав пожертвами гроші на штраф за добу

Акош Хадгазі нагадав прем'єру Угорщини про його колишні заяви.

Депутат, який присоромив Орбана, зібрав пожертвами гроші на штраф за добу
Національна асамблея Угорщини
Фото: EPA/UPG

Незалежний депутат угорського парламенту Акош Хадгазі за лічені години закрив збір коштів на виплату штрафу у 7 мільйонів форинтів (19 тисяч доларів), який застосували проти нього через інцидент з прем'єр-міністром Віктором Орбаном.

Як пише "Європейська правда", йдеться про один з численних антизахідних та проросійських виступів голови уряду, під час якого Хадгазі увімкнув запис іншої промови Орбана - в якій той, навпаки, хвалить західну демократію та закликає "не дати росіянам повернутися" в Угорщину. 

Вчинок депутата спікер Ласло Кевер не оцінив: у понеділок стало відомо, що опозиціонер має виплатити 7 мільйонів форинтів штрафу. Хадгазі оголосив збір у Facebook і отримав ці гроші менші ніж за добу, при чому мільйон форинтів надала ліберальна партія Momentum.

Депутат заявив, що його найбільше зворушила моральна підтримка громадян, яка "дає сили і надію, що можна і треба продовжувати". 

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