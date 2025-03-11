Депутат, який присоромив Орбана, зібрав пожертвами гроші на штраф за добу

Незалежний депутат угорського парламенту Акош Хадгазі за лічені години закрив збір коштів на виплату штрафу у 7 мільйонів форинтів (19 тисяч доларів), який застосували проти нього через інцидент з прем'єр-міністром Віктором Орбаном.

Як пише "Європейська правда", йдеться про один з численних антизахідних та проросійських виступів голови уряду, під час якого Хадгазі увімкнув запис іншої промови Орбана - в якій той, навпаки, хвалить західну демократію та закликає "не дати росіянам повернутися" в Угорщину.

Вчинок депутата спікер Ласло Кевер не оцінив: у понеділок стало відомо, що опозиціонер має виплатити 7 мільйонів форинтів штрафу. Хадгазі оголосив збір у Facebook і отримав ці гроші менші ніж за добу, при чому мільйон форинтів надала ліберальна партія Momentum.

Депутат заявив, що його найбільше зворушила моральна підтримка громадян, яка "дає сили і надію, що можна і треба продовжувати".