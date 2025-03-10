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Кремль погрожує Австралії "наслідками", в разі розміщення миротворців в Україні

У посольстві РФ переконують, що відповідна заява "не є загрозою, а лише попередження".

Кремль погрожує Австралії "наслідками", в разі розміщення миротворців в Україні
Фото: EPA/UPG

В Росії застерегли уряд Австралії щодо розгортання австралійських миротворців в Україні, мовляв, це призведе до "серйозних наслідків".

Про це пише The Guardian.

У заяві посольства РФ в Австралії йдеться, що Росія неодноразово "застергіала", що розміщення іноземних військ в Україні є "абсолютно неприйнятним", і тому ідея розміщення західних миротворців нібито "має на меті підірвати миротворчі зусилля".

"Для Австралії приєднання до так званої коаліції охочих спричинило б серйозні наслідки. Знову ж таки, західні чоботи на місцях для Росії неприйнятні, і ми не будемо залишатися пасивними спостерігачами", — йдеться в заяві російського посольства.

У російському посольстві також додали, що дана заява, мовляв, "не є загрозою, а лише попередження".

  • Глава австралійського уряду заявив, що його країна "підтримує народ України і президента Зеленського", і боротьба Києва із Росією полягає в захисті міжнародного права. Тому Австралія готова відправити своїх миротворців в Україну.  
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