Кремль погрожує Австралії "наслідками", в разі розміщення миротворців в Україні

У посольстві РФ переконують, що відповідна заява "не є загрозою, а лише попередження".

В Росії застерегли уряд Австралії щодо розгортання австралійських миротворців в Україні, мовляв, це призведе до "серйозних наслідків".

Про це пише The Guardian.

У заяві посольства РФ в Австралії йдеться, що Росія неодноразово "застергіала", що розміщення іноземних військ в Україні є "абсолютно неприйнятним", і тому ідея розміщення західних миротворців нібито "має на меті підірвати миротворчі зусилля".

"Для Австралії приєднання до так званої коаліції охочих спричинило б серйозні наслідки. Знову ж таки, західні чоботи на місцях для Росії неприйнятні, і ми не будемо залишатися пасивними спостерігачами", — йдеться в заяві російського посольства.

У російському посольстві також додали, що дана заява, мовляв, "не є загрозою, а лише попередження".