Ісландія внесла до Фонду підтримки енергетики України додатково понад 2 млн євро

Загальний внесок країни до Фонду становить вже понад 5,6 мільйона євро.

Ісландія перерахувала до Фонду підтримки енергетики України понад 2 мільйони євро. В результаті загальний внесок країни до Фонду зріс до понад 5,6 мільйона євро.

Про це повідомили у Міненерго.

Упродовж 2023-2024 років Ісландія здійснила чотири транші внесків до Фонду підтримки енергетики України. За ці кошти закуповувалось необхідне обладнання для підприємств паливно-енергетичного сектору Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Як зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко, за ці гроші закуповується обладнання, яке допомагає енергетикам відновлювати зруйноване ворогом та повертати світло і тепло в домівки українців.

Фонд підтримки енергетики України створено у квітні 2022 року.

Наразі анонсовані внески партнерів до Фонду перевищили 1 млрд євро. Серед донорів Фонду – державний та приватний сектор з понад 30 країн, зокрема країн-членів ЄС, Великої Британії та США, міжнародні та регіональні організації.