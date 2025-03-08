50-річний кримінальний авторитет - організатор «Білого братства» налагодив наркобізнес на території м. Нікополя та м. Покрова Дніпропетровської області.

На Дніпропетровщині викрито 16 учасників злочинної організації «Біле братство», які збували наркотики із щомісячним обігом 12 млн гривень, повідомляє Офіс Генпрокурора.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру 16 учасникам злочинної організації, які протягом тривалого часу здійснювали незаконний збут метамфетаміну, канабісу та PVP.

Їм інкримінують створення і керівництво злочинною організацією, а також участь у ній, незаконне придбання, зберігання і збут наркотичних засобів і психотропних речовин (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України).

За даними слідства, 50-річний кримінальний авторитет - організатор «Білого братства» налагодив наркобізнес на території м. Нікополя та м. Покрова Дніпропетровської області. До протиправної діяльності залучив ще 15 осіб.

Ділки закуповували метамфетамін, канабіс, PVP та зберігали у заздалегідь облаштованих схованках. У подальшому збували «товар» закладками або передавали «з рук в руки» за готівку.

За попередніми підрахунками, щомісяця ділки збували до 35 тисяч доз наркотиків і отримували від незаконної діяльності понад 12 млн грн прибутку щомісяця.

У ході проведення майже 60 обшуків вилучено наркотичні засоби і психотропні речовини, транспортні засоби, готівку, зброю.

11 учасників злочинної організації затримано у порядку ст. 208 КПК України. Наразі їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Встановлюється повне коло осіб, причетних до протиправної діяльності.