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На кордоні в Краківці у громадянина Молдови знайшли техніки на понад мільйон гривень

Усього знайшли 214 одиниць техніки.

На кордоні в Краківці у громадянина Молдови знайшли техніки на понад мільйон гривень
Вилучена на кордоні техніка
Фото: Держмитна служба

Сьогодні, 8 березня у пункті пропуску «Краківець - Корчова», що на Львівщині у автомобілі Volkswagen Crafter, який прибув із Польщі, знайшли незадекларвоаної техніки на 1,2 млн гривень.

Як повідомили у Держмитній службі, автомобілем керував 45-річний громадянин Молдови, який мешкає на Тернопільщині. Для проходження митного контролю водій обрав смугу «зелений коридор», призначену для переміщення товарів, які не потребують обов’язкового декларування та не підлягають оподаткуванню митними платежами. 

Але під час огляду авто працівники митниці виявили в багажному відділенні 214 одиниць техніки: 44 фотокамери миттєвого друку FUJIFILM, 30 портативних колонок JBL, 37 навушників MARSHALL, 67 гаджетів APPLE, 11 жорстких дисків SAMSUNG, а також 2 портативні колонки MARSHALL та інше.

Вилучена техніка
Фото: Держмитна служба
Вилучена техніка

Орієнтовна вартість товарів складає 1,2 млн гривень. За цим фактом складено адмінпротокол, відповідно до ч. 2 ст. 471 МКУ (Недекларування товарів,  що переміщуються через митний кордон громадянами).

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