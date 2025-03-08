Їм загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дев’яти років.

На Рахівщині Закарпатської області затримали двох чоловіків віком 60 та 62 років, які збиралися переправити через кордон 24-річного львів’янина. Один із переправників виявився жителем Закарпаття, інший – столиці.

Як розповіли у ДПСУ, "Фольксваген", яким зловмисники везли до кордону свого клієнта, правоохоронці зупинили сьогодні вранці на околиці селища Ясіня.

За 10 тисяч доларів ділки обіцяли доправити львів’янина в Румунію через "мілководдя" Тиси. Правоохоронці задокументували отримання переправниками "оплати за надання послуг".

Переправників затримали в порядку ст.208 КПК України. Їм вже повідомили про підозру у вчиненні злочину передбаченого ст.332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

У разі доведення вини підозрюваних у суді, їм загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дев’яти років.