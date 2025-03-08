Генштаб ЗСУ: кількість боїв на фронті сягнула 101

Станом на 16.00 8 березня на фронті відбулося 101 бойове зіткнення.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Від обстрілів з території РФ продовжують потерпати прикордонні населені пункти, зокрема: Новодмитрівка, Уланове, Кучерівка, Сорокине, Нова Слобода, Студенок, Попівка, Ходине, Бачівськ, Лісне Сумської області; Тимоновичі, Хотівка, Гута-Студенецька, Єліне Чернігівської області.

Українські бійці відбили три атаки росіян у районі Вовчанська та Петро-Іванівки на Харківському напрямку, два боєзіткнення тривають досі. Ворог завдав авіаційних ударів, зокрема по району населеного пункту Довжик.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив сім штурмових дій неподалік Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та Загризового. Наразі тривають два боєзіткнення.

На Лиманському загарбницька армія атакувала 14 разів поблизу Новомихайлівки, Нового, Мирного та Зеленої Долини. Дотепер тривають вісім боєзіткнень.

На Краматорському українські захисники відбили дві спроби окупантів просунутися вперед у районах Часового Яру та Білої Гори.

На Торецькому противник 15 разів атакував неподалік Дружби та Торецька.

На Покровському з початку доби окупанти здійснили 14 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Єлизаветівка, Промінь, Андріївка, Олександропіль, Покровськ, Сергіївка, Новоолександрівка, Богданівка, Зелений Кут та Улакли. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 12 атак, два боєзіткнення досі тривають. Противник завдав авіаудару в районі населеного пункту Леонтовичі.

На Новопавлівському ворог п’ять разів атакував поблизу Костянтинополя та Бурлацького. Два боєзіткнення тривають.

На Гуляйпільському противник здійснив дві атаки в напрямку Сторожового та Чарівного. Крім того, ворог завдав авіаційних ударів по Гуляйполю, Воскресенці, Новополю та Залізничному.

На Оріхівському наші оборонці відбили чотири ворожі штурми в напрямках населених пунктів П’ятихатки, Степове та Щербаки.

На Придніпровському ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Козацьке та двох ракетних ударів, ймовірно, ракетами типу “Іскандер-М”, по районах населених пунктів Новоселівка та Біла Криниця.

У Курській області українські оборонці відбили 12 атак росіян, ще 14 боєзіткнень тривають. Від початку доби противник завдав 23 авіаційних ударів, загалом скинув по позиціях наших військ та населених пунктах 33 керовані авіаційні бомби та здійснив 362 артилерійські обстріли, зокрема 30 — із реактивних систем залпового вогню.