Керівник розвідки Німеччини: Росія може перевірити єдність Заходу, зокрема, щодо 5 статті НАТО

Росія може перевірити єдність Заходу, зокрема, випробувати колективну оборону НАТО.

Таку думку озвучив голова Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль в інтерв'ю Deutsche Welle, передає DPA

За словами Каля, Кремль може випробувати надійність статті 5 Статуту НАТО, яка передбачає, що напад на одного союзника розглядається як напад на всіх.

«Ми сподіваємося, що цього не станеться, але повинні бути готовими до можливих випробувань нашої єдності», – заявив керівник німецької розвідки.

Він також зазначив, що плани Росії залежать від перебігу війни в Україні. Якщо війна завершиться раніше 2029–2030 років, Москва зможе швидше зосередити свої ресурси на створенні загрози для Європи.

Каль попередив, що Росія може вдатися до шантажу або прямих загроз раніше, ніж очікувалося. «Швидке припинення війни в Україні дозволить росіянам спрямувати свою енергію проти Європи», – підкреслив глава BND.

За оцінками німецької розвідки, Росія прагне змінити світовий порядок, відсуваючи НАТО та розширюючи власну сферу впливу, ідеально – без американської присутності в Європі.