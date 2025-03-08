Канадські ліберали цього вікенду оберуть нового прем'єра замість Трюдо

Ліберальна партія Канади упродовж вихідних визначиться з новим лідером, який стане прем'єр-міністром країни замість Джастіна Трюдо до проведення наступних парламентських виборів.

Як пише France 24, на крісло голови уряду претендують двоє кандидатів: банкір Марк Карні та колишня міністерка фінансів Христя Фріланд.

Карні ніколи не обіймав виборні посади, натомість був першим в історії Британії іноземцем, який керував Банком Англії. Він стверджує, що вміє долати кризи, і готовий перенести свій менеджерський досвід на державний рівень.

Фріланд фактично ініціювала відставку Джастіна Трюдо, залишивши уряд у грудні та закликавши свого вже ексколегу поступитися прем'єрським портфелем. Вона є донькою українки і завжди займала тверду проукраїнську позицію.

Обидва кандидати будували свою кампанію довкола проблем, які створюють для Канади рішення президента США Дональда Трампа. Фріланд, що вважається фавориткою, називає нову адміністрацію Штатів "найбільшою загрозою для країни з часів Другої світової війни" та посилається на свій досвід роботи з республіканцем під час його першої каденції.

Ім'я нового прем'єра Канади буде оголошено в Оттаві у неділю.