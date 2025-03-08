Як лікувати грип без фуфломіцинів: інфекціоніст Євген Щербина радить, як краще пройти хворобу
Як лікувати грип без фуфломіцинів: інфекціоніст Євген Щербина радить, як краще пройти хворобу
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Здорожчають у два-три рази: чому кияни з березня платитимуть більше за обслуговування будинків і що з цим можна зробити
Здорожчають у два-три рази: чому кияни з березня платитимуть більше за обслуговування будинків і що з цим можна зробити
У Білому домі заперечили позбавлення тимчасового захисту близько 240 тисяч українців (оновлено)
У Білому домі заперечили позбавлення тимчасового захисту близько 240 тисяч українців (оновлено)
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
​Американська пауза. Головні проблеми України без допомоги США
​Американська пауза. Головні проблеми України без допомоги США
Трамп збирається відвідати Саудівську Аравію за 1 трильйон доларів
Трамп збирається відвідати Саудівську Аравію за 1 трильйон доларів
Гасло «Європо, віддай борги!» знову в тренді
Гасло «Європо, віддай борги!» знову в тренді
Покаяння на публіку: до чого закликав Рубіо українців хрестом на лобі?
Покаяння на публіку: до чого закликав Рубіо українців хрестом на лобі?
ГоловнаСвіт

Канадські ліберали цього вікенду оберуть нового прем'єра замість Трюдо

Серед претендентів - етнічна українка.

Канадські ліберали цього вікенду оберуть нового прем'єра замість Трюдо
Фото: ЕРА/UPG

Ліберальна партія Канади упродовж вихідних визначиться з новим лідером, який стане прем'єр-міністром країни замість Джастіна Трюдо до проведення наступних парламентських виборів.

Як пише France 24, на крісло голови уряду претендують двоє кандидатів: банкір Марк Карні та колишня міністерка фінансів Христя Фріланд.

Карні ніколи не обіймав виборні посади, натомість був першим в історії Британії іноземцем, який керував Банком Англії. Він стверджує, що вміє долати кризи, і готовий перенести свій менеджерський досвід на державний рівень.

Фріланд фактично ініціювала відставку Джастіна Трюдо, залишивши уряд у грудні та закликавши свого вже ексколегу поступитися прем'єрським портфелем. Вона є донькою українки і завжди займала тверду проукраїнську позицію.

Обидва кандидати будували свою кампанію довкола проблем, які створюють для Канади рішення президента США Дональда Трампа. Фріланд, що вважається фавориткою, називає нову адміністрацію Штатів "найбільшою загрозою для країни з часів Другої світової війни" та посилається на свій досвід роботи з республіканцем під час його першої каденції. 

Ім'я нового прем'єра Канади буде оголошено в Оттаві у неділю.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies