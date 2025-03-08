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У США вперше за 15 років виконали смертну кару за допомогою розстрільної команди

Засуджений сам обрав такий спосіб покарання.

У США вперше за 15 років виконали смертну кару за допомогою розстрільної команди
Напис на плакаті "Зупиніть страти!"
Фото: Axios

У Південній Кароліні чоловіка, засудженого за вбивство батьків його колишньої дівчини, стратили за допомогою розстрільної команди. Це перший за останні 15 років подібний випадок виконання смертної кари у Сполучених Штатах.

Як пише BBC, 67-річний засуджений сам обрав такий спосіб покарання. Йому також пропонували електричний стілець та летальну ін'єкцію. 

У своєму останньому слові чоловік виступив проти смертної кари як судової практики, закликавши відмовитись від старозавітного принципу "око за око". 

Розстріл здійснили троє добровольців, обличчя яких були закриті. Вони одночасно поцілили в груди засудженому спеціальними набоями, розробленими для пришвидшення смерті. За стратою спостерігали троє родичів жертв злочинця. 

Поблизу в'язниці, де відбувся розстріл, кілька десятків людей організували мітинг з вимогою скасувати на державному рівні смертну кару. 

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