МЗС Франції: Європа намагатиметься компенсувати розвідувальні дані, які США перестали надавати Україні

Речник МЗС Франції Крістоф Лемонд в коментарі Суспільному розповів про реакцію Європи на припинення передачі Україні розвідданних з боку США.
"Щодо американської розвідки, то Європа, безумовно, намагатиметься компенсувати те, що США можуть перестати надавати", - зазначив речник французького МЗС.
Крістоф Лемонд додав, що питання заміни американських розвідувальних даних було одним із тем обговорення під час спеціального саміту ЄС в Брюсселі.
Він також наголосив, що поведінка адміністрації Трампа "є важливим питанням", оскільки США "були дуже активними у підтримці України" від початку повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року.
Лемонд зауважив, що Франція продовжує вести діалог з адміністрацією Трампа попри зміну американської позиції, і запевнив, що Франція "рішуче" налаштована підтримувати Україну, зокрема постачанням зброї.
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Цього тижня США припинили постачання всієї військової допомоги Україні, яка не встигла доїхати до її території. Україна намагалася це з'ясувати дипломатичними каналами з Вашингтоном, оскільки повідомлення про це спершу з'явилися лише в медіа на основі анонімних даних.
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Згодом стало відомо, що Штати заборонили передання Україні і частини розвідданих, необхідних для далекобійних ударів по ворогу.
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США все ще діляться з Україною розвідувальними даними, які можуть допомогти її військам захищатися.
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Великобританія продовжуватиме постачати розвіддані Україні.