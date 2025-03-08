МЗС Франції: Європа намагатиметься компенсувати розвідувальні дані, які США перестали надавати Україні

Питання заміни американських розвідувальних даних було одним із тем обговорення під час спеціального саміту ЄС в Брюсселі.

Речник МЗС Франції Крістоф Лемонд в коментарі Суспільному розповів про реакцію Європи на припинення передачі Україні розвідданних з боку США.

"Щодо американської розвідки, то Європа, безумовно, намагатиметься компенсувати те, що США можуть перестати надавати", - зазначив речник французького МЗС.

Крістоф Лемонд додав, що питання заміни американських розвідувальних даних було одним із тем обговорення під час спеціального саміту ЄС в Брюсселі.

Він також наголосив, що поведінка адміністрації Трампа "є важливим питанням", оскільки США "були дуже активними у підтримці України" від початку повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року.

Лемонд зауважив, що Франція продовжує вести діалог з адміністрацією Трампа попри зміну американської позиції, і запевнив, що Франція "рішуче" налаштована підтримувати Україну, зокрема постачанням зброї.