Головне за п'ятницю, 7 березня: наслідки ударів по Добропіллю, майже 110 боєзіткнень, нові заяви Трампа

Бойові дії на Донеччині, 109 бойових зіткнень, ворожі обстріли, обмін розвідданими з США, підготовка до зустрічі в Ер-Ріяді. Яким запам’ятається 1108-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 на фронті відбулося 109 бойових зіткнень.

На Курщині відбулось 25 боєзіткнень, на Покровському 24, а на Торецькому - 22.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 7 березня – в новині.

7 березня росіяни завдали по Добропіллю Донецької області трьох ударів.

“Щонайменше 5 людей загинули і 15 поранені — такі попередні наслідки ударів по Добропіллю”, - повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За попередньою інформацією, пошкоджено чотири багатоповерхівки.

Філашкін додав, що остаточна кількість жертв та обсяги руйнувань будуть встановлені пізніше. На місці ударів працюють органи влади, поліція, рятувальники та всі відповідні служби.

Під час зустрічі в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді наступного тижня українська та американська делегації обговорять двосторонні відносини, стратегічне партнерство і шлях до миру, заявив на брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

Речник МЗС зазначає, що продовження діалогу між Україною і США є позитивним сигналом. Також він підтвердив візит української делегації на чолі з президентом Володимиром Зеленським до Саудівської Аравії.

“Україна конструктивно налаштована. Україна готова і прагне до миру, як ніхто інший. І ми хочемо швидко відновлювати цей мир”, – сказав Тихий.

За його словами, інформації про те, що там будуть росіяни, немає.

США все ще діляться з Україною розвідувальними даними, які можуть допомогти їй захищатися.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела серед чиновників США.

Водночас США припинили обмін будь-якими розвідданими, які українські сили могли б використати для наступу на російські війська.

Це пов'язано із тим, що США не хочуть, щоб вважалось, що вони активно допомагають Україні завдавати ударів по Росії.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про можливість розміщення в країні ядерної зброї та анонсував обов'язкову військову підготовку.

На думку Дональда Туска, Європа може опинитися на межі війни з Росією впродовж наступних кількох років.

Докладніше – в новині.

Президент США Дональд Трамп пригрозив Росї новими санкціями. Про це йдеться у його дописі в соцмережі Truth Social.

Трамп пообіцяв запровадити масштабні обмежувальні заходи щодо банків, а також мита, враховуючи ситуацію на фронті.

«Виходячи з того факту, що Росія прямо зараз «товче» Україну на полі бою, я рішуче розглядаю широкомасштабні банківські санкції, санкції та мита на Росію, доки не буде досягнуто припинення вогню та остаточного мирного врегулювання. Росія та Україна: сідайте за стіл прямо зараз, поки не пізно. Дякую!!!" - написав Дональд Трамп.

Сьогодні ж Трамп повідомив, що вірить Путіну, коли той каже, що хоче миру, натомість йому, мовляв, "все важче мати справу з Україною".

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!