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Повітряні сили показали кадри збиття російських крилатих ракет з кабіни винищувача Mirage-2000

На фото - кадри збиття крилатих ракет Х-101.

Повітряні сили показали кадри збиття російських крилатих ракет з кабіни винищувача Mirage-2000
Кадр збиття російських крилатих ракет з кабіни винищувача Mirage-2000
Фото: Повітряні сили

Повітряні сили оприлюднили історичні фото від українського пілота французького винищувача Mirage-2000.

“Винищувачі Mirage-2000 Повітряних Сил, надані Францією Україні, збивають крилаті ракети Х-101 в українському небі під час російської атаки”, - йдеться у повідомленні.

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Уточнюється, що збиття російських ракет відбулось 7 березня 2025 року.

Кадр збиття російських крилатих ракет з кабіни винищувача Mirage-2000
Фото: Повітряні сили
Кадр збиття російських крилатих ракет з кабіни винищувача Mirage-2000

Кадр збиття російських крилатих ракет з кабіни винищувача Mirage-2000
Фото: Повітряні сили
Кадр збиття російських крилатих ракет з кабіни винищувача Mirage-2000

Кадр збиття російських крилатих ракет з кабіни винищувача Mirage-2000
Фото: Повітряні сили
Кадр збиття російських крилатих ракет з кабіни винищувача Mirage-2000

  • Сили ППО збили 34 російські ракети і 100 безпілотників. У відбитті атаки вперше взяли участь французькі винищувачі.
  • У ніч на 7 березня росіяни здійснили комбінований удар ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування по об’єктах критичної інфраструктури. Основний акцент удару - по об’єктах газовидобувної промисловості України.
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