Уточнюється, що збиття російських ракет відбулось 7 березня 2025 року.

“Винищувачі Mirage-2000 Повітряних Сил, надані Францією Україні, збивають крилаті ракети Х-101 в українському небі під час російської атаки”, - йдеться у повідомленні.

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