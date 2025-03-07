Повітряні сили оприлюднили історичні фото від українського пілота французького винищувача Mirage-2000.
“Винищувачі Mirage-2000 Повітряних Сил, надані Францією Україні, збивають крилаті ракети Х-101 в українському небі під час російської атаки”, - йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що збиття російських ракет відбулось 7 березня 2025 року.
- Сили ППО збили 34 російські ракети і 100 безпілотників. У відбитті атаки вперше взяли участь французькі винищувачі.
- У ніч на 7 березня росіяни здійснили комбінований удар ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування по об’єктах критичної інфраструктури. Основний акцент удару - по об’єктах газовидобувної промисловості України.