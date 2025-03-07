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Умєров обговорив із міністром оборони Нідерландів розвиток «Лінії дронів» і посилення ППО

Посадовці обговорили конкретні кроки, які допоможуть Україні протистояти російським ракетним та дроновим атакам.

Умєров обговорив із міністром оборони Нідерландів розвиток «Лінії дронів» і посилення ППО
Рустем Умєров і Рубен Брекельманс
Фото: Facebook/Рустем Умєров

Міністр оборони Рустем Умєров у Нідерландах зустрівся з тамтешнім главою Міноборони Рубеном Брекельмансом. 

За словами Умєрова, говорили про підтримку України. Зокрема, допомогу у виробництві БпЛА і розвиток «Лінії дронів». 

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«Окремо обговорили цей важливий проєкт, який допомагає масштабувати сучасний бойовий досвід. Нідерланди готові підтримувати його та сприяти його розширенню», - додав український міністр.

Також Умєров повідомив, що говорили і про посилення протиповітряної оборони. 

«Зміцнення ППО залишається серед наших головних пріоритетів. Обговорили конкретні кроки, які допоможуть Україні ефективніше протистояти російським ракетним та дроновим атакам», - додав міністр.

  • Днями прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф під час телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським обговорив інвестиції у виробництво БпЛА для України. Ішлося про нідерландський інвестиційний пакет на 700 млн євро в безпілотники, частково спрямований на українську оборонну промисловість"
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