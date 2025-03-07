Умєров обговорив із міністром оборони Нідерландів розвиток «Лінії дронів» і посилення ППО

Посадовці обговорили конкретні кроки, які допоможуть Україні протистояти російським ракетним та дроновим атакам.

Міністр оборони Рустем Умєров у Нідерландах зустрівся з тамтешнім главою Міноборони Рубеном Брекельмансом.

За словами Умєрова, говорили про підтримку України. Зокрема, допомогу у виробництві БпЛА і розвиток «Лінії дронів».

«Окремо обговорили цей важливий проєкт, який допомагає масштабувати сучасний бойовий досвід. Нідерланди готові підтримувати його та сприяти його розширенню», - додав український міністр.

Також Умєров повідомив, що говорили і про посилення протиповітряної оборони.

«Зміцнення ППО залишається серед наших головних пріоритетів. Обговорили конкретні кроки, які допоможуть Україні ефективніше протистояти російським ракетним та дроновим атакам», - додав міністр.